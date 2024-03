UFC-vechter bijt tegenstander en wordt gediskwalificeerd en voor altijd verbannen, tegenstander vangt smak geld voor tattoo

Brazilianen Andre Lima en Igor Severino vochten afgelopen nacht tijdens UFC Vegas 89 en dat leverde erg opmerkelijke beelden op. Laatstgenoemde beet zijn tegenstander en werd direct gediskwalificeerd. Lima liet van het incident direct een tatoeage zetten en kreeg daar een flinke zak met geld voor.

Tijdens het evenement gingen de twee landgenoten met elkaar de octagon in. Severino maakte zijn debuut en dat werd er eentje om niet snel te vergeten. In de tweede ronde besloot hij om zijn tanden in zijn tegenstander te zetten.

Andre Lima picks up the win over Igor Severino due to a DQ from Severino, who bit Lima’s arm 😳 #UFCVegas89 pic.twitter.com/NQTJuSh9G3 — ESPN MMA (@espnmma) March 23, 2024

Tattoo

Alsof dat nog niet genoeg was, zette Lima direct na het gevecht een tattoo van de tanden van zijn tegenstander op zijn arm. UFC-baas Dana White beloofde hem een flink geldbedrag en dat liet Lima zich geen twee keer zeggen. Direct na het verlaten van de octagon liet hij iemand met inkt en een naald komen om zijn arm van een extra plakplaatje te voorzien.

Andre Lima wasted no time turning his bite mark from Igor Severino at #UFCVegas89 into a tattoo. 😬 pic.twitter.com/Wgv2jpr59t — MMA Junkie (@MMAJunkie) March 24, 2024

White liet na afloop ook direct weten dat Severino nooit meer te zien zal zijn bij de UFC. "Er zijn vele manieren om te laten zien dat je het moeilijk hebt in de ring, maar bijten is wel het laatste wat je moet doen", stelt de 54-jarige Amerikaan, die dus een flink bedrag over had aan Lima voor het zetten van de tattoo.