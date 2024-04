Matthijs de Ligt kon niet ontsnappen aan kritiek in Duitsland: 'Een speler is altijd zo goed als de prestaties van het team'

Matthijs de Ligt zal zich woensdagavond met Bayern München moeten plaatsen voor de halve finales van de Champions League om het seizoen nog engiszins goed af te sluiten. De club werd na elf jaar door Bayer Leverkusen onttroond als landskampioen. "Toen we met Ajax in de kwartfinales van de Champions League stonden, was het natuurlijk helemaal hosanna. Nu bij Bayern München is het eigenlijk een must."

"Dat zegt wel iets over het niveau waarop ik nu acteer", aldus de Nederlander. "Bayern hoort gewoon bij de beste teams van de wereld." Door het mislopen van het kampioenschap kreeg het team veel kritiek dit seizoen. De Ligt snapt waar dat vandaan komt. "We willen en moeten altijd kampioen worden. Als je tweede wordt, is dat niet goed. Ik moet Leverkusen ook complimenten geven, die maken natuurlijk een absurd seizoen door, ze hebben nog niet één wedstrijd verloren. Maar wij hadden wel echt beter kunnen spelen dit jaar."

Hij begrijpt ook dat hij als speler kritiek zal krijgen wanneer de club niet goed presteert. Ook al is daar volgens hem niet echt reden toe. "Dat is denk ik vooral iets van het begin van het seizoen, toen ik weinig speelde. Dan gaan ze natuurlijk zoeken naar een verklaring waarom ik niet speel. Als deze club niet bovenaan staat, dan krijgt iedereen kritiek."

De Nederlander had in de eerste helft van het seizoen ook nog last van een blessure. "Vanaf de winter speel ik weer en voel ik me goed. En ja, uiteindelijk is een speler altijd zo goed als de prestaties van het team. Als het team loopt, dan wordt gezegd dat een speler in vorm is. En als het niet loopt, dan wordt al gauw gezegd dat het niet goed gaat."

Champions League

De focus ligt nu dus op de Champions League. Na de heenwedstrijd tegen Arsenal, die eindigde in 2-2, liggen de kansen voor Bayern nog open. "Het heenduel was een interessante wedstrijd en verliep zoals we hadden verwacht", aldus de 24-jarige verdediger. "Arsenal met veel balbezit en wij die op de counter met onze snelheid hen pijn konden doen."

De rol van De Ligt in de Champions League wordt niet in twijfel getrokken. "Als je de laatste wedstrijden kijkt, heb ik bijna alles gespeeld. Ik ben goed in vorm en ik speel nu aan de rechterkant van het centrum. Sinds een tijdje speel ik nu op mijn natuurlijke positie, dat maakt het net even wat makkelijker."

Woensdagavond zal dus beslist worden wie de laatste halve finalisten worden in de Champions League. Het duel tegen Arsenal wordt om 21.00 uur gespeeld in de Allianz Arena. Het zal geen makkelijke wedstrijd worden, denkt De Ligt. "Zo'n tweede wedstrijd is gewoon altijd lastig, we moeten echt vlammen. Maar de eerste wedstrijd was in ieder geval prima voor ons, 2-2 uit is geen slecht resultaat. Het geeft zeker goede moed."