Bij Bayern München was bier drinken geen enkel probleem: 'Zelfs de avond voor de wedstrijd gebeurde het'

Alcohol en topvoetbal, het lijkt een slechte combinatie. Toen Roy Makaay nog bij Bayern München speelde, werd er toch geregeld een pilsje gedronken.

Dat vertelt de oud-spits bij ESPN. Hij speelde tussen 2003 en 2007 bij de Duitse topclub en geeft toe dat veel spelers geregeld een biertje deden. "In die tijd werd er meestal na de wedstrijd een biertje gedronken, bij een overwinning", zo doet de voormalig voetballer uit de doeken.

Bestuursleden stonden er bij

Makaay werd destijds voornamelijk gecoacht door de Duitse trainer Felix Magath. Zelfs met de coach er bij, kon er zo nu en dan een biertje gedronken worden. "De avond voor de wedstrijd zelfs", zo beweert Makaay. "We moesten ons 's avonds in het hotel bij de bar melden. Ik deed het dan zelf niet, maar één biertje drinken vond hij geen enkel probleem. Er waren dan ook een paar ploeggenoten die dat deden."

Niet alleen Magath, maar ook andere prominenten van de club zagen het gebeuren. "Uli Hoeness en andere bestuursleden waren er dan ook bij, dat was geen enkel probleem."

Genoeg prijzen in Duitsland

Een biertje of niet, de prestaties leden er niet onder. Makaay werd met Der Rekordmeister twee keer landskampioen en won ook tweemaal de DFB Pokal. Bayern München heeft overigens ook al jarenlang een samenwerking met de Duitse bierbrouwerij Paulaner. Als Bayern München kampioen wordt, verschijnen de spelers dan ook met gigantische gevulde pullen van het biermerk op het veld. En in aanloop naar het Oktoberfest trekken de spelers hun beste Lederhosen aan.

Wedstrijd tegen Arsenal

Dinsdagavond speelde de Duitse club in de Champions League. In de kwartfinale werd het tegen Arsenal tijdens het eerste duel 2-2. Beide clubs vonden overigens dat ze een penalty verdienden, die ze niet kregen. Die discussie had een Nederlands tintje, want de VAR tijdens de wedstrijd was Pol van Boekel.

Volgende week woensdag spelen beide teams de return in de Allianz Arena. Voor Bayern is het een cruciale wedstrijd, want de club moet eigenlijk de Champions League winnen om nog iets van het seizoen te maken. Arsenal is in Engeland nog verwikkeld in een titelstrijd met Liverpool en Manchester City.