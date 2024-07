Ondanks alles gunnen Duitse fans Nederland de Europese titel het meest en dat heeft één belangrijke reden

Het Nederlands elftal plaatste zich zaterdag voor het eerst in 20 jaar voor de halve finales van het EK door Turkije te verslaan. Oranje hoopt de prestatie van 1988 te evenaren door opnieuw in Duitsland Europees kampioen te worden. En veel Duitsers vinden dat een prima plan.

Het EK verloor vrijdag het gastland. Duitsland ging in de kwartfinale tegen Spanje met 2-1 onderuit. De Spanjaarden sloegen in de 119e minuut toe met een kopbal van Mikel Merino en dus moeten de Duitse voetbalfans op zoek naar een nieuwe favoriet. Uit een poll bij de Duitse krant BILD is wel duidelijk welk land onze oosterburen graag Europees kampioen willen zien worden.

Duitsers juichen voor Oranje

De Duitse krant vroeg voorafgaand aan de halve finales welk land de lezers graag Europees kampioen zien worden. Spanje, Engeland, Frankrijk en Nederland zijn nog de mogelijke winnaars van het EK. Ruim 170.000 mensen hebben op de website hun stem uitgebracht en het resultaat is overduidelijk.

Bijna de helft van de Duitsers wil dat Nederland Europees kampioen wordt. Ruim 47 procent van de mensen kiest Oranje. Opvallend is dat Spanje, dat dus van het gastland won, met 39 procent van de stemmen op de tweede plaats staat. De Duitsers nemen het Spanje dus niet kwalijk.

Het is dus duidelijk dat ze in Duitsland hopen op een finale tussen Nederland en Spanje. Ze zitten totaal niet te wachten op winst van Frankrijk en Engeland: beide landen krijgen slechts zeven procent van de stemmen.

"En dat ondanks dat de huidige bondscoach Ronald Koeman in 1988 zijn kont afveegde met een Duits shirt", schrijft Bild. "En vergeet ook Frank Rijkaard niet, die tijdens het WK van 1990 Rudi Völler in zijn haar spuugde."

"Eén reden is zeker: het optreden van de Oranje-fans hier in Duitsland tot nu toe", schrijft Bild over de voorkeur van de lezers. "Die vieren hun weg door het EK met enorme fanmarsen, die tot nu toe volkomen probleemloos zijn geweest."

Halve finales

Het kan dus zomaar zo zijn dat Nederland en Spanje een hoop extra steun gaan krijgen tijdens de halve finales. Spanje speelt dinsdag om 21.00 uur in München tegen Frankrijk en Oranje neemt het een dag later op tegen Engeland in Dortmund.

