Spelersgroep zingt voor Virgil van Dijk die nog geen verlanglijstje heeft doorgegeven: 'Dat moet ik nog aan hem vragen'

De captain van Nederland is jarig en dat moet gevierd worden. De man achterin bij Oranje blaast 33 kaarsjes uit. "Hij is blij dat hij het met ons kon vieren", zei Cody Gakpo op de persconferentie. "Dat betekent namelijk dat we ver komen in het toernooi."

De leider van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, werd toegezongen door de selectie deze morgen, vertelde Cody Gakpo. Een verlanglijstje heeft de captain niet doorgegeven. "Pfoe, die heeft hij nog niet doorgegeven dat moet ik nog even aan hem vragen", lachte Cody Gakpo.

Sportief cadeau

Een cadeautje voor de aanvoerder zit er dus nog niet in. Een verlaat cadeau misschien, in Dortmund op woensdag. Een finaleplaats zou goed passen voor de aanvoerder die zijn eerste EK mee maakt. Cody Gakpo werd gevraagd wat er gedaan werd voor de captain. "Hij was erg blij dat hij überhaupt zijn verjaardag met ons kon vieren. Dat betekent namelijk dat we het goed doen op het EK."

Negatief record Virgil van Dijk

In vijf EK-wedstrijden ging Van Dijk twaalf keer de fout in. Daarmee is hij de verdediger met de meeste overtredingen dit EK. Toch kreeg de captain slechts één keer een gele kaart. Die kreeg hij in de wedstrijd tegen Turkije, toen hij een duw uitdeelde aan de uitblinkende Baris Yilmaz.

Van Dijk zijn gele kaart heeft echter geen invloed op een eventuele finale. Na de kwartfinale werden alle gele kaarten weg gescholden, waardoor Van Dijk dus ook de halve finale gewoon mee kan doen.

