Ajax-fans kiezen kant van Alex Kroes: 'Van Praag, neem je rotzooi mee!'

Ajax speelde zondag in eigen huis tegen FC Twente (2-1) en de fans maakten van de gelegenheid gebruik om hun mening te uiten over de bestuurlijke situatie bij de club. Een deel van de fans koos overduidelijk de kant van Alex Kroes.

Kroes werd deze maand (voorlopig) aan de kant gezet als algemeen directeur, nadat hij nog geen drie weken in dienst was. Hij had namelijk met voorkennis aandelen gekocht van Ajax en dat was reden voor RvC-voorzitter Michael van Praag om hem te schorsen. Desondanks was Kroes - die niet officieel ontslagen is - aanwezig in de Johan Cruijff Arena.

Hij zag ook dat er veel spandoeken waren op de F-Side, met daarop de boodschap dat Van Praag mag 'oprotten'. Ook hing er een groot spandoek met de naam van Kroes en daarachter een spierbal, zoals de welbekende emoji. De voorkeur van de harde kern van Ajax werd daarmee aardig duidelijk gemaakt.

In navolging daarop nog meer doeken, met verschillende namen die weg moeten. Onder andere: Michael van Praag. #ajatwe pic.twitter.com/0ZHvJDSkxP — Rick (@rickkraaijeveld) April 14, 2024

Vertrek van meerdere RvC-leden

Eerder op de dag hadden drie RvC-leden hun vertrek aangekondigd. Het gaat om Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen en zij zullen het schip verlaten als er nieuwe leden zijn aangewezen. De reden dat zij vertrekken, is dat er te veel discussie rondom hun naam is.

De bestuursraad van Ajax wil Kroes weer terughalen, 'in welke vorm dan ook'. Overigens voetballen verschillende leden uit de bestuursraad samen met hem in een elftal van de Ajax Amateurs.

Ajax-chaos gaat door: drie bekritiseerde rvc-leden stappen op wedstrijddag op Op de dag van Ajax - FC Twente hebben drie bekritiseerde leden van de Raad van Commissarissen (rvc) van Ajax hun vertrek aangekondigd. Het gaat om Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen.

Maurice Steijn

Ook Maurice Steijn werd gespot in de Arena. Hij begon het seizoen als trainer van Ajax, maar werd na een aantal slechte resultaten aan de kant geschoven. Steijn was zondag vooral aanwezig als vader van Sem, die bij FC Twente speelt.