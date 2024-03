Ajax-fans schrikken van Josip Sutalo in de basis: 'Het wordt een ramp, help'

Josip Sutalo is weer teruggekeerd in de basis bij Ajax. De Kroatische verdediger staat - door de blessure van Tristan Gooijer - centraal achterin tegen Aston Villa. Niet iedereen is het daarmee eens, zo blijkt op sociale media.

Ahmetcan Kaplan vocht zich tegen in de basis bij Ajax en stond ook even op de plek van Sutalo, die geschorst was. Kaplan vormde in die periode het centrum met Jorrel Hato en Devyne Rensch. Nu Sutalo weer terug is én Gooijer geschorst is, verhuist Rensch naar de rechtsbackpositie.

Als het aan sommige Ajax-fans ligt, had Sutalo niet terug hoeven keren. Hoewel er weinig andere opties zijn in de verdediging, kan de Kroatisch international weinig goed meer doen bij sommige fans. Landgenoot Jakov Medic is de enige andere centrale verdediger in de selectie van Ajax 1.

Een supporter schrijft op X: "Weer die Sutalo. Dat is dus minimaal twee tegengoals. Stel gewoon (Branco, red.) Van den Boomen op, als je zo verdedigend wil spelen." Iemand anders oppert een ander systeem: "Gewoon vier verdedigers. Weg met die Sutalo. Alles beter dan hem erin." Andere supporters denken dat het 'een ramp wordt' en schreeuwen al om hulp.

Weer die Sutalo. Dat is dus minimaal 2 tegengoals. Stel gewoon van de Boomen op als je zo verdedigend wil spelen. #avlaja — Erik vd Burg (@burgde2e) March 14, 2024

Overigens zijn er ook Ajacieden die het voor Sutalo opnemen. "Mensen beginnen nu al met ragen op Sutalo, en dat noemt men supporter. Ik zou zeggen: laat het maar zien vanavond. Jij kan dit, strijder."

Mensen beginnen nu al met ragen op Sutalo, en dat noemt men supporter, ik zou zeggen Sutalo laat het maar zien vanavond, jij kan dit strijder❌️❌️❌️👊🏼 #avlAJA #AJAX — Thomas (@afcathomas) March 14, 2024

Silvano Vos

Ajax-trainer John van 't Schip heeft al wel aangegeven dat hij Silvano Vos aan het omturnen is tot centrale verdediger. De 18-jarige Vos, die voor zijn blessure regelmatig minuten maakte in het eerste, is eigenlijk een defensieve middenvelder.