Aston Villa-coach Unai Emery over return tegen Ajax: 'De twee buitenspelers afstoppen'

Ajax neemt het donderdag in Birmingham op tegen Aston Villa, in de achtste finale van de Conference League. Villa-trainer Unai Emery blikte vooruit op de return en kwam tot een aantal opvallende conclusies.

Zo kijkt hij naar de 'spits en de twee buitenspelers' van Ajax. Tegen Voetbal International zegt Emery: "We zullen klaar moeten zijn voor het wedstrijdplan van Ajax, klaar om hun spits en de twee buitenspelers die aan de binnenkant spelen af te stoppen. Achterin hebben ze een groot talent met Jorrel Hato. En Josip Sutalo is ook weer terug, hij is weer beschikbaar."

Met een creatieve blik speelt Ajax met twee buitenspelers die aan de binnenkant spelen, met Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. Ajax-trainer John van 't Schip, die de Amsterdammers sinds een paar weken in een 5-4-1-systeem laat spelen, zal Taylor en Hlynsson vermoedelijk geen buitenspelers noemen.

Fan van Jordan Henderson

Emery was daarnaast ook onder de indruk van Jordan Henderson, vertelde hij aan hetzelfde VI. De Spaanse trainer, die zelf vier keer de Europa League won, noemt de Engelse middenvelder heel intelligent. "Toen we hen analyseerden en tegen hen speelden, was zijn individuele kwaliteit duidelijk te zien, en zijn tactische intelligentie ook."

Op de website van Aston Villa blikte Emery ook vooruit op het treffen met Ajax. Nadat het in Amsterdam 0-0 werd, is een overwinning voor beide ploegen van belang op Villa Park. "Ze hebben thuis goed gespeeld tegen ons. Die 0-0 was voor ons min of meer een goed resultaat, maar ook voor Ajax. Zij hebben laten zien dat ze iets willen bereiken in deze competitie en ons willen verslaan."

Matige generale repetitie

Ajax verzuimde afgelopen weekend te winnen van Fortuna Sittard (2-2), maar Aston Villa kreeg met 4-0 op de kloten van Tottenham Hotspur. Zij beginnen dus ook met een dubbel gevoel aan de wedstrijd. "We zullen een reactie moeten laten zien en we hebben onze fans daar hard bij nodig. Als de spelers de steun voelen van de supporters, dan zal ze dat sterken."