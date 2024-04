Ajax Vrouwen heeft beet en presenteert opvolger van Suzanne Bakker als coach

Heurelho Gomes trekt zaterdag voor één keer weer de handschoenen aan bij PSV. In de rust zal hij deelnemen aan een activiteit en dus is hij weer even in het land. Hij is blij om weer terug te zijn en dát tegen de club waar hij misschien wel zijn gekste wedstrijd ooit tegen speelde: "Ik kom Vitesse áltijd tegen als ik bij PSV ben."