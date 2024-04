Supportersvereniging Ajax stuurt brandbrief en staat achter Alex Kroes: 'Er is werk aan de winkel'

Sportief gezien ging het bij Ajax afgelopen weer wat beter. De Amsterdammers wonnen met 2-1 van FC Twente. Daarmee werd er een goede stap richting de vijfde plek gezet. Op bestuurlijk niveau is het echter nog altijd heel onrustig in de hoofdstad. De supportersvereniging van Ajax heeft nu een brief naar de club gestuurd en daarin staat hun mening over het hele gebeuren.

Tijdens Ajax-Twente kreeg de geschorste algemeen directeur Alex Kroes al veel steunbetuigingen van het Amsterdamse publiek. De supportersvereniging van Ajax staat daar ook achter. "Ook de AFCA Supportersclub met haar achterban en vele andere Ajax-supporters zijn voor het aanblijven van Alex Kroes. Wij geloven in zijn visie en kwaliteiten."

Michael van Praag

De pijlen van de supportersvereniging zijn vooral gericht op de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. "Zoals wij in eerdere berichtgeving hebben aangegeven heeft de snelheid, de stelligheid en de wijze waarop RvC-voorzitter Michael van Praag aangeeft dat ontslag van Alex Kroes de enige optie is, ons enorm gestoord. Er zijn meerdere wegen die naar Amsterdam leiden. Waar een wil is, is een weg. Denk in mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Dit alles in het belang van ons aller Ajax."

Zij adviseren de club dan ook om als RvC in gesprek te gaan met de Bestuursraad. Hierin moet het behoud van Kroes als directielid centraal staan. Verder vragen zij of iedereen hun ego opzij kan zetten, zodat het verstand zegeviert. "Onze club heeft behoefte aan rust, de supporters hebben behoefte aan rust. Zij hebben dit seizoen al genoeg te verduren gehad. Alle aandacht moet uitgaan naar de voorbereiding op volgend seizoen, zodat we op z’n minst weer mee kunnen doen voor de landstitel. Er is werk aan de winkel!", zo sluit de supportersvereniging af.