Puinhoop bij Ajax of niet, Borussia Dortmund legt Sven Mislintat definitief vast

Sven Mislintant, oud directeur voetbalzaken bij Ajax, keert terug bij Borussia Dortmund. De Duitser gaat aan de slag in een technische rol waarin hij zich gaat bezighouden met de ontwikkeling van de selectie.

De 51-jarige Mislintat was al enige tijd in onderhandeling over een terugkeer bij Dortmund. Hij was eerder al elf jaar actief bij de club uit de Bundesliga. De Duitser was toen scout, hoofdscout en technisch directeur. Vervolgens vertrok hij naar Arsenal, VfB Stuttgart en Ajax. Overigens zonder veel succes.

Terugkeer bij Dortmund

Mislintat gaat bij Dortmund in zijn nieuwe rol rechtstreeks rapporteren aan Lars Ricken en Sebastian Kehl. Borussia Dortmund communiceerde via de eigen website dat Ricken de nieuwe directeur sport wordt. Ricken neemt als directeur sport een deel van de taken over van algemeen directeur Hans-Joachim Watzke.

Omstreden periode bij Ajax

Zijn tijd bij Ajax verliep voor Mislintat zeer teleurstellend. In september vorig jaar werd hij na vier dramatische maanden ontslagen. Als technisch directeur besteedde hij tijdens de transferperiode meer dan 100 miljoen euro aan nieuwe spelers. Geen van de nieuwe aanwinsten kon echt indruk maken in Amsterdam.

Mislintat stelde bovendien trainer Maurice Steijn aan waarmee Ajax kelderde naar de achttiende plek in de Eredivisie. Ajax stelde de Duitser verantwoordelijk voor de slechte prestaties, maar even later volgde ook het ontslag van Steijn. Die stelde dat Mislintat zijn transferadviezen veelvuldig naast zich neerlegde en vooral op eigen houtje handelden. Wat Steijn betreft hadden onder meer Sergino Dest, Noa Lang en Jerdy Schouten dit seizoen in Amsterdam gevoetbald. Zij spelen echter allemaal bij PSV.

Belangenverstrengeling

De transfers van Mislintat kwamen later verder in opspraak toen duidelijk werd dat er een mogelijke belangenverstrengeling aan het licht zou komen. Het onderzoek van adviesbureau KPMG vond hiervoor echter geen aanwijzingen. Op 21 mei bespreekt Ajax de resultaten van dat onderzoek tijdens een aandeelhoudersvergadering.