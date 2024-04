Michael van Praag duidelijk over fouten met Ajax-aandelen: 'Ik heb niets verzwegen'

Michael van Praag heeft middels een statement op LinkedIn gereageerd op de berichten over fouten die zijn gemaakt bij de aankoop van zijn Ajax-aandelen. Begin deze maand kwam naar buiten dat de rvc-voorzitter zijn aandelen niet geregristreerd zou hebben, maar Van Praag ontkent dit.

Het onderwerp is extra gevoelig omdat Alex Kroes onlangs geschorst werd vanwege fouten bij de aankoop van Ajax-aandelen. Volgens de regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Van Praag zijn aandelen binnen twee weken na zij indiensttreding bij Ajax moeten regristeren. Dat zou toen niet gebeurd zijn, maar inmiddels heeft hij dat wel gedaan.

Van Praag geeft nu zelf duidelijkheid naar aanleiding van de berichten die over zijn aandelen naar buiten kwamen. "Het gaat om honderd aandelen die ik bij de beursgang van Ajax in 1998 heb gekocht en waar verder nooit mee gehandeld is."

"Bij mijn voorgenomen benoeming tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax, heb ik het bezit van deze aandelen bij Ajax gemeld", aldus de 76-jarige voetbalbestuurder. "Mijn aandelenbezit stond dus ook in de oproep van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vermeld, alsmede in de toelichting op die vergadering, en op de Ajax-website."

"Alle aandeelhouders waren er dus mee bekend. Ik heb niets verzwegen. Wat wel fout is gegaan is dat Ajax na mijn benoeming deze aandelen binnen 14 dagen bij de AFM had moeten melden. Dat is helaas niet gebeurd en dat is een administratieve omissie. Inmiddels zijn deze aandelen op 5 april j.l. bij de AFM geregistreerd."

De supporters en leden van Ajax zijn niet blij met het gedrag van Van Praag en eisen verantwoording. In een brandbrief van 131 leden van Ajax aan de bestuursraad eisten zij excuses van Van Praag aan Kroes. Hij zou namelijk "karaktermoord met voorbedachten rade" hebben gepleegd. Tijdens de wedstrijd van Ajax tegen FC Twente uitten fans hun mening met spandoeken waarop 'Van Praag out' te lezen was.