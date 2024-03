Alfred Schreuder heeft het naar zijn zin in Dubai: trainer tekent jaartje bij in oliestaat

Alfred Schreuder blijft langer verbonden aan Al Nasr. De Nederlandse coach heeft het naar zijn zin in Dubai en blijft tot 2025 bij de club. Hiervoor stond een optie in zijn eerdere contract.

In november werd Schreuder de coach van de ploeg uit Dubai. Het team staat op dit moment zesde op het hoogste niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Al Nasr uit Dubai is niet te verwarren met het Al Nassr van Cristiano Ronaldo. Die club komt uit Saudi-Arabië. Bij Al Nasr speelt Samir Memisevic als bekendste speler. De verdediger speelde ook een tijdje voor FC Groningen.

Schreuder

Schreuder is als coach vooral bekend van zijn tijd als coach van Ajax. Daarvoor was hij werkzaam bij FC Twente, Hoffenheim en Club Brugge. Ajax had begin 2023 genoeg gezien en gaf de trainer zij congé. Voordat Schreuder aan de slag ging bij Al Nasr was hij al actief in het Midden-Oosten. Eerder was hij coach van Al Ain, maar die club zette hem na drie maanden op straat.