Manchester United-aanvaller haalt uit naar Erik ten Hag met likes op sociale media

Erik ten Hag kreeg zaterdag een nieuwe tegenvaller te verwerken met het gelijkspel van Manchester United uit bij Bournemouth. De ploeg van de Nederlandse coach mocht van veel geluk spreken dat bij de middenmotor nog wegkwam met een puntje, maar het kan daardoor een plek in de Champions League van volgend seizoen zo goed als vergeten. De druk op Ten Hag neemt toe en een actie van een van zijn speler helpt ook niet.

Ten Hag bekritiseerde na afloop van het duel aanvaller Alejandro Garnacho, die te weinig werklust zou hebben getoond. Mark Goldbridge, een bekende YouTuber die ook fan is van The Red Devils, reageerde via X op de uitspraak en vond het niet goed dat de Nederlandse coach zijn 19-jarige speler 'voor de bus gooide' na het teleurstellende duel.

De Argentijn, of iemand van zijn management, was het wel eens met Goldbridge en likete de tweets waarin hij kritisch was op Ten Hag. Kort daarna werden de likes wel weer verwijderd.

Woest op persconferentie

Voor Ten Hag stapelen de problemen zich ondertussen op. De coach van United kreeg zaterdagavond na het duel een vraag over de teleurstellende zevende plaats in de Premier League, maar daar was hij niet van gediend. Ten Hag weigerde commentaar te geven en ging er direct vandoor.

Gelukkig gelijkspel

United kwam tegen Bournemouth goed weg met een punt, want de thuisploeg was een stuk beter dan de ploeg van Ten Hag. Uiteindelijk wist United dankzij een uiterst discutabele strafschop nog een gelijkspel af te dwingen. Net als het hele seizoen gaven The Red Devils ook zaterdag weer heel veel kansen weg. Vorige week speelde United met 2-2 gelijk tegen aartsrivaal Liverpool en ook met dat resultaat mocht het zeker niet klagen gezien de kansenverhoudingen.

Desondanks staat de ploeg van Ten Hag er slecht voor in de strijd om de Champions League-tickets. Zes speelrondes voor het einde is het verschil met nummer vier Aston Villa liefst tien punten. Ook Tottenham Hotspur, dat vijfde staat, heeft tien punten voorsprong. United moet nog flink aan de bak om een ander Europees ticket binnen te slepen. Al heeft het ook de FA Cup nog als uitweg. In het bekertoernooi staat het in de halve finales, waarin het speelt tegen Coventry City dat op een niveau lager actief is.