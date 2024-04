Athletic Club pakt Copa del Rey en wint na veertig jaar weer een prijs, Mallorca treurt

De Copa del Rey 2024 is een prooi geworden van Athletic Club. Na reguliere speeltijd was het 1-1, na verlenging ook. Daarna was de ploeg uit Bilbao sterker vanaf de stip: 4-2.

Mallorca kwam in het Estadio de La Cartuja in Sevilla op voorsprong in de eindstrijd, nadat Daniel Rodriguez na een corner de bal over de lijn joeg. Dat was na onderhand de derde afgeketste bal. Vlak na de hervatting werd het 1-1, door een raak schot van Oihan Sancet op aangeven van Nico Williams. Daarna bleven de goals uit, tot de strafschoppenreeks dan.

Bibbers

Athletic Bilbao had minder zin in de strafschoppen dan Mallorca. Dat zit zo: het team dat het minder deed in de wedstrijd, heeft het gevoel dat het een hele prestatie is om de pot op te rekken tot een penaltyreeks. En het betere team baalt juist, want de spelers beseffen dat ze het klusje af moesten maken in de 120 minuten daarvoor.

Mallorca was de mindere van de twee. Bilbao kwam tot liefst dertig schoten in de partij, Mallorca bleef steken op dertien. Toch bleef Athletic koel toen de bal op elf meter werd gelegd. Die reeks werd gewonnen met 4-2.

Copa del Rey

Voor deze eindstrijd had Mallorca de Spaanse beker één keer gewonnen (2003). Dat is gelijk ook de enige prijs in de clubgeschiedenis. Athletic Bilbao was liefst 23 keer succesvol, waarmee de club op de eeuwige lijst alleen Barcelona voor zich moet dulden, met 31 stuks. Wel kwam de laatste beker in 1984.

En wat deden de traditionele grootmachten dan deze Copa del Rey? Barcelona verloor in de kwartfinale van Athletic Bilbao, Atlético Madrid struikelde in die fase over Sevilla. Real Madrid was een ronde eerder gewipt door Atlético Madrid.

Publiek

De belangstelling voor de Spaanse bekerinale was overweldigend. Er waren zo'n 82.000 Baskische supporters afgereisd naar Sevilla om Athletic Bilbao aan te moedigen. De helft van hen had niet eens een toegangsbewijs. In het stadion passen sowieso maar 60.000 man.