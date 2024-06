Bondscoach Didier Deschamps snapt niets van ophef over Simons-goal: 'Vond beoordelen lang duren'

Didier Deschamps begrijpt niet waarom men in Nederland zo verbolgen is om de afgekeurde goal van Xavi Simons. De Franse bondscoach vond het helemaal niet apart dat het doelpunt niet doorging.

Na de wedstrijd lieten onder andere Virgil van Dijk en Ronald Koeman zich negatief uit over de arbitrage die de goal afkeurde. "Je hebt vijf minuten nodig om dit te checken? Is het zo moeilijk? Ik snap er niets van", waren de woorden van Koeman op de persconferentie na de wedstrijd. Ook Van Dijk had de goal laten tellen. "Voor mijn gevoel was het een geldige goal. Zo zag ik het van achteren. Het is jammer."

Deschamps

Deschamps begreep echter niets van de ophef bij Nederland. Het doelpunt werd afgekeurd vanwege het buitenspel staan van Dumfries. Na een lange VAR-check oordeelde de arbitrage dat de vleugelverdediger hinderlijk buitenspel stond, aangezien de Franse doelman Mike Maignan niet kon duiken. Deschamps trok maar één conclusie na de wedstrijd: terecht afgekeurd. "Er stond toch gewoon iemand buitenspel. Ik weet ook niet waarom de videoscheidsrechter zo lang nodig had om dat moment te beoordelen."

Kylian Mbappé

Tegen Oranje bleef de Franse superster Kylian Mbappé negentig minuten op de reservebank. De aanvaller brak zijn neus tegen Oostenrijk en Deschamps wilde hem zijn rust gunnen. "We bekijken de komende dagen of het verstandig is om hem dinsdag ons laatste groepsduel met Polen te laten spelen."

Deschamps vindt ook dat Frankrijk van Oranje had moeten winnen, kijkend naar de kansen. "Net als tegen Oostenrijk hebben we te veel kansen gemist. We hadden wel vijfmaal kunnen scoren"

