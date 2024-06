Virgil van Dijk uit onbegrip over afgekeurde goal Xavi Simons: 'Honderd procent een geldig doelpunt'

Nederland boekte tegen favoriet Frankrijk een doelpuntloos gelijkspel. Virgil van Dijk kon leven met het punt, ondanks dat het volgens hem een honderd procent doelpunt was van Xavi Simons. De verdediger begrijpt nog steeds niet waarom de goal werd afgekeurd.

Nederland kwam in de zeventigste minuut op voorsprong door een kiezelhard schot van Xavi Simons. Wegens hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries werd die goal afgekeurd. Tot onbegrip van de aanvoerder van Oranje. "Ik kan achteraf wel leven met een punt, maar voor mijn gevoel was het honderd procent een geldig doelpunt. Maar een punt is mooi meegenomen, zo realistisch moeten we wel zijn. We spelen tegen Frankrijk, dus het is volgens mij niet raar dat je het dan in sommige fases van de wedstrijd lastig hebt", zei Van Dijk na afloop tegen NOS.

Man van de wedstrijd redt punt Nederlands elftal, flop beleeft moeizaam EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje Nederland - Frankrijk was een wedstrijd (0-0) met grote belangen. Binnen Oranje waren ditmaal duidelijkere verschillen te zien dan tegen Polen (2-1 winst). Er viel één iemand overduidelijk door de mand en de man van de wedstrijd hield Nederland tot twee keer toe in leven. Dit zijn de rapportcijfers van het Nederlands elftal.

Lof voor verdediging van Oranje

Van Dijk prees de manier waarop het Nederlands elftal het gelijkspel over de streep trok. "Ik denk dat de vechtlust die we hebben laten zien, dat dat heel positief is. Nu staan we op vier punten en gaan we verder richting dinsdag tegen Oostenrijk", vervolgde Van Dijk zijn analyse. "Op het einde probeerden we goed compact te blijven achterin en Frankrijk nog pijn te doen op de counter. Een paar keer was dat bijna gelukt, maar speelden we het niet goed uit."

Strijdvaardig Nederland blijft overeind tegen favoriet Frankrijk en doet goede zaken op EK Nederland en Frankrijk hebben op het EK voetbal de kraker om de koppositie in Groep D met een gelijkspel afgesloten en lijken beide zo goed als zeker van de volgende ronde. Na een uitstekende eerste helft bleef Oranje na rust dapper overeind. De ploeg van Ronald Koeman leek met de overwinning aan de haal te gaan, maar zag een treffer afgekeurd worden.

Ongeslagen op EK voetbal

Met het gelijke spel staat het Nederlands elftal op vier punten uit twee wedstrijden. Komende dinsdag wacht Oostenrijk. Met een punt is Nederland zeker van de tweede plek, wat recht geeft op een plek in de knockout-fase. "We verliezen niet en hebben nog steeds alles in eigen hand", sloot Van Dijk af.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.