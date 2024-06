Denzel Dumfries probeerde 'netjes te klagen' bij scheidsrechter Martin Taylor: 'Zonde dat hij hem afkeurt'

Het was een cruciaal moment in de wedstrijd: de goal van Xavi Simons werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries. De verdediger zelf vond dat dit niet klopt. "Ik liet hem met allemaal gebaren zien dat ik niet hinderlijk buitenspel stond", gaf de rechtsback van Oranje aan.

Het Nederlandse deel van het stadion was al ontploft: Xavi Simons peerde de bal in de goal na een rebound van het schot van Memphis Depay. Het bier vloog al door de lucht, toen het fluitje van Britse scheidsrechter Martin Taylor klonk: buitenspel. De VAR moest de situatie nog beoordelen en daar voelde Denzel Dumfries al nattigheid. "Dat duurde minutenlang, het geeft al aan dat het enorm discutabel was."

Oranjespelers vol ongeloof na afgekeurd doelpunt: 'Ik kon nergens meer naar toe' Jerdy Schouten, Denzel Dumfries, Bart Verbruggen en Cody Gakpo blikken terug op het 0-0 gelijke spel tegen Frankrijk van Oranje. Hoofdonderwerp was de afgekeurde goal van Xavi Simons, want wat gebeurde er nou eigenlijk tijdens die lange VAR-check?

'Dat zoog al het leven uit de wedstrijd': buitenlandse media vernietigend na gelijkspel Nederland tegen 'bevend' Frankrijk op EK Nederland speelde vrijdagavond op het EK met 0-0 gelijk tegen titelfavoriet Frankrijk en dat was zeker geen onterecht resultaat. Toch leek Oranje er in de slotfase nog met de drie punten vandoor te gaan toen Xavi Simons doel trof, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries. In de buitenlandse media werd over die beslissing nog lang nagepraat.

Lang VAR-moment

Discutabel of niet, de goal werd na de lange check afgekeurd, en zo eindigde de wedstrijd alsnog in 0-0. Dumfries baalt van het moment. "Het is zonde dat hij hem afkeurt. Balen doe ik natuurlijk niet, want op zo'n bal moet je altijd doorlopen", gaf hij aan. Later werd de rechtsback gepromoveerd tot rechtsbuiten.

Dumfries ging ook nog in op de speelstijl van Oranje, die vrij pittig is volgens hem. "Dat compact staan van ons, kost enorm veel energie. Lijnen dichthouden, coachen, daar vergissen veel mensen zich in. Je moet altijd aan staan, ondanks dat je laag staat, ondanks dat je niet de druk hebt die mensen willen zien. Dan gebeurt het dat als je dan de bal veroverd je net een té snelle keuze maakt."

Xavi Simons poeslief op scheidsrechter na afgekeurde goal tegen Frankrijk Xavi Simons had dé matchwinner kunnen worden bij Nederland - Frankrijk op het EK. De middenvelder van Oranje dacht in de 70e minuut de 1-0 te maken, maar de grensrechter, scheidsrechter en VAR zagen het anders. Simons zelf kon zich wel vinden in de beslissing.

Goede sfeer in het team

Ondanks de teleurstelling na de afgekeurde goal heerst er nog altijd een goede sfeer in de groep. Dumfries zei: "We zitten nog altijd vol vertrouwen want we zitten er gewoon lekker in" Wie er ook lekker in zat was Bart Verbruggen, de doelman keepte een lekkere wedstrijd en hield Nederland twee keer op de been. De cleansheet was vooral aan hem te danken.

Verbruggen zelf was het daar niet mee eens. Zelf zei hij: "Clean sheets zijn op basis van een elftal, daar kan je op verder bouwen. Andere wedstrijden hebben we vooral aanvallende kwaliteiten laten zien, hier moeten we vooral de defensieve kwaliteiten benoemen. Daar moeten we op verder bouwen." En bouwen dat wil hij, het liefst nog zo lang mogelijk.

Bart Verbruggen dankt zijn kalme imago aan drie bijzondere dingen: 'Dat vond ik heel mooi' Bart Verbruggen is pas 21 jaar oud, maar komt over als een ervaren rot in het keepersvak. Hij hield Oranje op de been tegen Polen, is enorm welbespraakt en hij zit mentaal erg sterk in elkaar. Voor hem is het allemaal niet zo groots. "Als je klaar bent, dan ben je klaar. En ik voelde mij al een tijdje klaar", zegt hij over zijn onbetwiste basisplaats bij Oranje.

Verbruggen is behoorlijk nieuw in de groep en tot nu toe maakt Oranje alleen maar stappen sinds hij er is. "Het mooie van deze ploeg, sinds ik er bij ben, is dat we beter en beter en beter worden. Dat is belangrijk om vast te houden, steeds een stapje verder komen. We blijven groeien en worden beter, dat geeft een bepaald enthousiasme. Het is leuk om elke dag met deze jongens te trainen."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.