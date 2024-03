Bram van Polen loopt compleet leeg na PEC - Ajax: 'Klaar met die kut VAR en Ajax was niet best'

PEC Zwolle-captain Bram van Polen was woest na afloop van de wedstrijd tegen Ajax. De aanvoerder was totaal niet te spreken over de Video Assistant Referee en ook het niveau van de Amsterdammers kon hem niet bekoren.

"Dit zijn altijd van die momenten dat ik een beetje op moet passen", waarschuwt Van Polen zichzelf in gesprek met ESPN. "Dan moet ik een beetje nadenken en oppassen dat ik niet in mijn emotie een interview ga geven. Ik zei tegen de scheidsrechter dat ik helemaal klaar ben met die kut VAR. Elke keer weer. Ik vind het op zich wel een goed hulpmiddel, alleen het zit momenteel alleen maar tegen bij ons."

'Ajax was niet best'

Van Polen is vooral niet blij met hoe zijn ploeg de kansen niet pakte tegen Ajax. "Ik wil ook niet in de slachtoffer rol kruipen, want de eerste twintig minuten doen we onszelf echt zwaar te kort. Als Ajax een keer te pakken was, dan was het wel vandaag. Dat hebben we vooral aan onszelf te wijten. We hebben de kansen gehad. Ik moet vlak voor rust ook die bal maken, dan ga je met 2-1 de kleedkamer in. Ik vond Ajax op de eerste twintig minuten na gewoon niet heel best, er had echt veel meer ingezeten vandaag."

Ajax weerstaat storm van PEC Zwolle en heeft genoeg aan snelle voorsprong voor de zege Ajax heeft zondag een nipte zege gepakt tegen PEC Zwolle. Het werd weliswaar 3-1 voor de Amsterdammers, maar het spel was niet flitsend en PEC zag twee goals afgekeurd worden.