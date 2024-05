Verbazing over kledingkeuze Tadej Pogacar: 'Als hij zich ook aankleedt als een kleuter wordt het zorgelijk'

Tadej Pogacar verscheen maandag tijdens de derde etappe voor het eerst in de roze trui deze Giro d'Italia. De Sloveen had zijn volledige outfit aangepast naar diezelfde kleur, maar zijn paarse broek viel behoorlijk uit de toon. Vanwege zijn keuze voor de broek kreeg hij veel kritiek te verwerken. Achteraf werd echter duidelijk dat er een bijzondere reden was voor de broek.

Bij de start van de derde etappe van de Ronde van Italië ontstond een komisch moment toen rozetruidrager Pogacar zich naast Filippo Fiorelli klaarmaakte voor de start. De leider van het puntenklassement keek raar opzij toen hij zag dat Pogacar voor dezelfde kleur broek had gekozen. Wielerjournalisten Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam ware vol ongeloof over de kledingkeuze van de Sloveen. Dat lieten ze weten in de podcastaflevering van In Het Wiel.

'What the f*ck'

Zonneveld en Van Wamerdam blikten terug op het moment bij de start tussen Pogacar en Fiorelli. "Die broek van Pogacar. What the fuck", vertelt Zonneveld vol verbazing. "Los van het feit dat het echt hartstikke lelijk, lelijk, foeilelijk is. Het is toch raar dat je een leidersbroek aandoet van een ander klassement?", vraagt de journalist zich af.

"Fiorelli moet ongeveer tegen Pogacar hebben gezegd dat hij dezelfde broek aan had", aldus Van Warmerdam. "Maar serieus al is je hotelkamer zo slecht, je komt toch ergens een spiegel tegen. Zelfs in de bus kun je toch nog vragen of je deze broek of toch die zwarte broek moet aantrekken", vraagt Van Warmerdam zich af. "En dan ook nog die witte handschoentjes, toch vrij random", staat Zonneveld hem bij. "In combinatie met zijn roze helm en bril, heel bijzonder."

Tadej Pogacar (r) trok in zijn roze outfit samen met Geraint Thomas (l) ten aanval in de slotfase van de derde etappe © Getty Images

Van Warmerdam is van mening dat hij voor een andere kleur broek had moeten kiezen. "Als je Pogacar bent kijk je toch naar beneden van huh, dit is toch niet de goede kleur. Dan pak je toch gewoon zwart. Daar kan ik met mijn kop niet bij", gaat Van Warmerdam verder. "Hartstikke leuk dat kindergarten- en spielerei-gevoel wat hij meebrengt. Maar als hij zich ook aankleedt als een kleuter van vier jaar wordt het toch echt zorgelijk."

Bewuste keuze voor paarse broek

Het was lang gissen om welke reden Pogacar voor de paarse broek had gekozen. Van Warmerdam had daar wel een verklaring voor. "Misschien lag deze broek ook klaar en paste hij beter. Of het team heeft een poging gedaan om de broek roze te maken, alleen is die paars uitgevallen." Zonneveld kan zich daarin vinden. "Heel waarschijnlijk hebben ze het daarmee verprutst. De verkeerde roze kleur gemengd. Een andere optie is dat ze naar de verkeerde trui hebben gekeken."

Achteraf werd duidelijk dat de broek helemaal geen fout was. De Giro-organisatie had bewust gekozen om de klassementsleider te voorzien van een speciale broek. Het is een eerbetoon aan het elftal van Torino FC, die in 1949 om het leven kwamen bij een vliegramp. De voetbalclub speelde hun wedstrijden in de paarse kleuren, wat een verwijzing vormt naar de broek van de roze truidrager

De vliegramp vond 75 jaar geleden plaats, waardoor de organisatie van de Ronde van Italië al eerder bij dit ongeluk stilstond. In de openingsrit beklommen de renners de Superga ter nagedachtenis aan de plek des onheils waar het vliegtuig destijds verongelukte.

Pogacar laat de paarse broek thuis in vierde etappe

Dinsdagochtend werd duidelijk dat de leider van het klassement deze Giro niet meer in de paarse broek gaat verschijnen. Pogacar staat bij aanvang van de vierde etappe bij de teambus in een zwart exemplaar. En laten we eerlijk zijn, dit ziet er toch een stuk beter uit.