Deze (oud-) Braziliaanse voetbalsterren komen in het nieuws door foute acties

Braziliaanse voetballers en strafzaken, een opmerkelijke gang van zaken. Steeds vaker komen de Zuid-Amerikanen negatief in het nieuws. Onder andere Dani Alves en Robinho zijn de meest recente voorbeelden, maar welke voetballers gingen hun voor?

Iedereen kent de Braziliaanse selectie van de iconische gele shirts en het sambavoetbal. De 5-voudig wereldkampioen heeft nog steeds veel aanzien, toch komen verschillende voetballers steeds vaker negatief in het nieuws. Deze week werden ex-internationals Dani Alves en Robinho veroordeeld tot gevangenisstraffen, maar zij waren zeker niet de eerste van het Zuid-Amerikaanse land.

Dani Alves mist geld Neymar-clan en kan borgsom niet betalen; Braziliaan blijft in gevangenis Dani Alves (40) werd in februari veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een jonge vrouw. De oud-verdediger heeft een maand later voorlopige invrijheidstelling aangevraagd. De rechter is akkoord gegaan met het verzoek, maar wel onder één voorwaarde.

Antony

De oud-vleugelspeler van Ajax scoorde eindelijk weer voor Manchester United in de gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Liverpool, maar ontbreekt opnieuw in de selectie van Brazilië. Antony werd uit de selectie gezet voor de kwalificatiewedstrijden tegen Bolivia en Peru afgelopen september, vanwege beschuldigingen van huiselijk geweld tegen zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin.

Sinds de beschuldigingen is de 24-jarige speler niet meer gekozen voor de Seleção, terwijl het politieonderzoek nog bezig is in zowel Manchester als Sao Paulo. Ondanks dat Antony de beschuldigingen ontkent, zat hij in september vrijwillig bij de politie voor een ondervraging. Cavallin beweert dat de voetballer haar vorig jaar heeft aangevallen in een hotel in Manchester, waarbij één van haar borstimplantaten werd beschadigd. Bovendien beweert ze dat Antony haar vinger tot op het bot sneed toen hij een glas naar haar gooide.

Antony na zijn doelpunt tegen Liverpool © Getty Images

Ronaldinho

De man van de fluwelen techniek en de fraaie trucjes was na zijn carrière in 2015 bij een vals paspoortschandaal betrokken. Ronaldinho werd in 2020 samen met zijn broer gearresteerd toen ze Paraguay binnenkwamen voor een promotietour. Achteraf bleek dat de broers Paraguayaanse paspoorten en identiteitsbewijzen te hebben vervalst. Terwijl de aanklagers geloofden dat Ronaldinho geen idee had dat de documenten nep waren.

De oud-speler van Barcelona heeft 32 dagen vastgezeten in een steng beveiligde gevangenis, voordat hij werd overgeplaatst naar een luxe hotel. Volgens berichtgevingen uit Zuid-Amerika werd gesuggereerd dat Ronaldinho ondanks zijn beperkingen gasten verwelkomde en vele avonden doorbracht met karaokefeesten. De broers kregen een boete van 200.000 dollar als onderdeel van een schikking en keerden uiteindelijk terug naar Brazilië.

Ronaldinho na de gewonnen WK finale van 2002 © Getty Images

Adriano

Aanvaller Adriano kwam 48 keer in actie voor de Seleção tussen 2000 en 2010. Tijdens zijn actieve carrière werd de Braziliaan beschuldigd van drugshandel. De aanklagers beweerden in 2010 dat de oud-speler van Inter Milan een motorfiets had gekocht en deze had gegeven aan een bekende drugsdealer uit een favela van Rio de Janeiro, waar hij opgroeide.

De motor werd gebruikt voor drugshandel door een machtige bende, waardoor Adriano een lange gevangenisstraf riskeerde. In 2014 wees de rechter de zaak echter af omdat er niet genoeg bewijs was om de voetballer vast te zetten.

Adriano in actie voor Inter Milan © Getty Images

Hulk

De Braziliaanse spierbundel haalde de krantenkoppen toen werd onthuld dat hij met het nichtje van zijn voormalige vrouw was getrouwd. De 37-jarige, die tegenwoordig voor Atletico Mineiro speelt, was eerder twaalf jaar getrouwd met Iran Angelo. Ze kregen samen twee zonen en een dochter. Maar Hulk maakte vijf maanden na hun scheiding bekend dat hij ging trouwen met het nichtje van zijn ex-vrouw.

"Het was Hulk zelf die de informatie openbaar maakte omdat hij niets te verbergen had. Hij heeft de ouders en de broer van Camila gebeld en de waarheid verteld", zegt zijn woordvoerder in 2020. De Braziliaan kreeg later nog een dochter met zijn nieuwe vrouw en zijn nu in verwachting van een jongen.