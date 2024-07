Carlos Forbs bezorgt kersverse Ajax-trainer eerste lichtpuntje in nieuwe seizoen

Ajax heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. Op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek eindigde het in 4-0 voor Ajax tegen het Belgische Sint Truiden. De Amsterdammers speelden een zeer behoorlijke pot, maar vergaten de score verder uit te bouwen.

Het was de tweede wedstrijd voor de Amsterdammers. Het eerste duel werd gespeeld tegen PEC Zwolle, maar werd met 0-1 verloren. Bij de tweede wedstrijd van het seizoen waren circa vierduizend bezoekers aanwezig. Ajax schoot uit de startblokken.

Ajax op voorsprong

Al binnen negen minuten lag de bal in het netje. Na een goede combinatie hield Julian Rijkhoff zijn tegenstander goed van zich af en legde breed op de mee opgekomen Jorrel Hato. De 18-jarige verdediger schoof de bal beheerst onder de doelman van Sint Truiden door: 1-0.

Spel golfde op en neer

Daarna golfde het spel op en neer met twee goede kansen. De eerste was voor Sint Truiden. Ajax-doelman Remko Pasveer was te laat, maar de aanvaller van de Belgen schoot in het zijnet. Er volgde een mega kans voor Jaydon Banel. Na een inschattingsfout kwam de jonge buitenspeler één op één, maar zijn poging werd gekeerd door de keeper.

Opmerkelijk moment

Het werd in de eerste helft wel even onvriendelijk tussen de Nederlandse topclub en Belgische middenmoter. Adriano Bertaccini kreeg het aan de stok met Ajax-verdediger Tristan Gooijer. De Belgische aanvaller leek in de richting van Gooijer te spugen, maar scheidsrechter Dennis Higler hield het bij een vermaning.

Spuug of niet 🤔

Een opmerkelijk moment tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en Sint-Truidense 👀#ZiggoSport #Ajax pic.twitter.com/vESsqIPJtD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 9, 2024

Ajax komt goed weg

Vlak voor rust leek Sint Truiden de gelijkmaker binnen te werken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Een prachtig afstandsschot kon nog net onder de lat weggetikt worden. De rebound werd binnen gekopt, maar dat deed de aanvaller van Sint Truiden vanuit buitenspelpositie.

Uitstekend begin van tweede helft

Waar het spel in de eerste helft nog op en neer golfde, nam Ajax in de tweede helft vanaf het begin het heft in handen. Binnen enkele seconden verdubbelden de Amsterdammers hun voorsprong al. Een goede lage voorzet van Carlos Forbs werd van dichtbij makkelijk binnen getikt door Banel: 2-0.

Enkele minuten later was het ook al 3-0. Forbs speelde een uitstekend begin van de tweede helft en beloonde dat met een doelpunt. De Engelsman werd goed diep gestuurd door Anton Gaaei en stifte de bal keurig over de doelman van Sint Truiden.

Wisselen maar

Een uitstekende fase werd afgewisseld met een fase zonder echte kansen. Daarna vond de Italiaanse oefenmeester het tijd voor het welbekende wisselen in oefenwedstrijd. Het gehele team, met uitzondering van Pasveer, werd naar de kant gehaald.

Kansen voor Sint Truiden

Na alle wissels had Sint Truiden het betere van het spel. Ajax had geluk dat Pasveer stond op te letten. De veertigjarige doelman zorgde ervoor dat een treffer van STVV uitbleef. Pasveer strijdt met Geronimo Rulli en Jay Gorter om het plekje achter eerste keeper Diant Ramaj. Rulli is momenteel met Argentinië op de Copa América en doet hierna ook mee aan de Olympische Spelen.

Ajax zet grote cijfers neer

In de slotfase zette Kenneth Taylor ook nog zijn naam op het scorebord. De middenvelder werd goed bediend door Christian Rasmussen, waarna hij de bal hoog in het doel schoot: 4-0. Ajax had talloze kansen om een mega score neer te zetten, maar het vizier stond niet op scherp. Daardoor bleef het bij een 4-0 overwinning.

Opstelling Ajax

Pasveer; Gaaei (67. Gaaei), Gooijer (67. Medic), Janse (67. Baas), Hato (67. Wijndal); Mannsverk (67. Henderson), Fitz-Jim (67. Taylor), Vos (67. Van den Boomen); Banel (60. Rasmussen), Rijkhoff (67. Akpom), Forbs (67. Godts).