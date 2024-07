Romée Leuchter verlaat Ajax voor 'ambitieuze' Franse topploeg: 'Sportieve project trekt me aan'

Romée Leuchter heeft een toptransfer te pakken. De 23-jarige spits gaat van Ajax naar de Franse topploeg Paris Saint-Germain. Daar komt ze twee bekenden tegen: Lieke Martens en Jackie Groenen.

De in Heerlen geboren Leuchter werd in 2019 profvoetbalster bij PSV en maakte in 2021 de overstap naar Amsterdam. Ze werd clubtopscorer aller tijden voor de voetbalsters van Ajax met 86 doelpunten in 98 wedstrijden. Ze werd in februari 2022 voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal.

Romée Leuchter has reached an agreement with @PSG_Feminines.



We wish you many more goals #ForTheFuture, Romée! — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) July 9, 2024

Nummer twee van Franse competitie

"Het is een eer om te mogen spelen voor Paris Saint-Germain", laat Leuchter via de Franse club weten. "De club is heel ambitieus en het sportieve project trekt me aan. Ik kijk ernaar uit om aan dit nieuwe avontuur te beginnen en wil bijdragen aan het succes in de toekomst."