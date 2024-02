Couhaib Driouech krijgt tik na tik van Sparta-spelers: 'Niet de sportiefste manier'

Excelsior-speler Couhaib Driouech viel in de wedstrijd tegen Sparta geblesseerd uit. Geen wonder eigenlijk, want de 21-jarige dribbelaar kreeg tik na tik te verwerken.

Sparta-spelers Pelle Clement, Jonathan de Guzman, Bart Vriends en Djevencio van der Kus kregen een gele prent van scheids Serdar Gözübüyük. Allemaal ontvingen ze die vanwege een overtreding op Driouceh, die in de winterstop aan PSV leek te worden verkocht.

Vervelend

Driouech was niet te spreken over de torpedo's die zijn lijf moest opvangen. Tegen ESPN zei hij: "Weet je wat het is? Ze raken me gewoon vier keer, op een hele vervelende manier. Helaas moest ik eraf, omdat ik te veel last had. Het is niet fijn om zulke dingen mee te maken."

Met name in de tweede helft werd de Excelsior-speler aldoor belaagd. "Ze hebben me op deze manier bestreden en ik moest er uiteindelijk uit, dat hebben ze goed gedaan. Maar dit is niet de sportiefste manier", zei hij.

Vier keer geel na overtredingen op één speler

De cijferkoningen van Opta concluderen dat het vrij uniek is dat er in de Eredivisie vier gele kaarten getrokken worden naar aanleiding van overtredingen op een en dezelfde speler. Sinds 2010/2011 gebeurde het maar twee keer eerder dat een voetballer zo heftig getrapt en geduwd wordt, dat zijn tegenstanders vier gele kaarten pakken.

4 - Four fouls on @excelsiorrdam's Couhaib Driouech were penalised with a yellow card in tonight's game, making him only the third player on record (since 2010-11) to provoke four yellow cards in a single Eredivisie game. Unplayable. pic.twitter.com/CCOQrpu0fJ — OptaJohan (@OptaJohan) February 17, 2024