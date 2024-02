Sparta - Excelsior heerlijke Rotterdamse derby: 2-0 achterstand omgebogen in zege

De wedstrijd tussen Sparta en Excelsior zaterdagavond werd een waar spektakel. De Rotterdamse derby leek al na een kwartier beslist, maar het duel draaide nog 180 graden in de resterende 75 minuten.

Via Kik Pierie en Lance Duijvesteijn stond Excelsior in de zestiende minuut al met 2-0 voor op Het Kasteel. Maar nog voor rust draaiden de Spangenaren die achterstand om. Arno Verschueren en Tobias Lauritsen maakten er een kwartier na de 0-2 alweer 2-2 van.

Hoop gele kaarten

De tweede helft begon vervolgens met een rits aan gele kaarten. In een tijdsbestek van een kwartier gaf scheidsrechter Serdar Gözübüyük vier keer geel, aan Sparta-spelers Pelle Clement, Jonathan de Guzman, Bart Vriends en Djevencio van der Kust. De échte hoogtepunten volgden een kwartier voor tijd.

Goals in laatste kwartier

Lauritsen maakte met zijn tweede goal van de avond de 3-2 voor Sparta. Daarmee was de 2-0 achterstand omgebogen in een voorsprong. Charles-Andreas Brym bepaalde diep in blessuretijd de eindstand op 4-2 voor Sparta. De Kasteelclub sluit met de drie punten weer aan op de plekken in de play-offs om Europees voetbal. Excelsior staat nog drie punten boven de degradatiestreep.