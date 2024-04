'Crazy, sexy voetbal' van Arne Slot bevalt niet iedereen in Engelse media: 'Zo worden we Manchester United'

Liverpool is serieus bezig met de komst van Arne Slot als nieuwe trainer voor het komende seizoen. De interesse vanuit de topclub uit de Premier League is officieel, dus vliegen de superlatieven en creatieve koppen over de opvolger van Jürgen Klopp door de Engelse media. Hoe schrijven zij over de Nederlandse trainer van Feyenoord? Een greep uit de media.

Sky Sports haalt een oude quote aan van Ruud Gullit, die de speelstijl van Slot bij AZ en nu Feyenoord karakteriseert: 'Crazy, sexy football'. Precies de speelstijl waar ze bij Liverpool naar op zoek zijn. Volgens de Engelse televisiezender 'vinkt Slot alle vakjes af die in de vacature voor Liverpool-manager staan'.

Liverpool legt miljoenenbod voor Arne Slot neer bij Feyenoord Liverpool heeft serieuze interesse in Arne Slot. De Engelse topclub moet op zoek naar een nieuwe trainer, aangezien Jürgen Klopp komende zomer vertrekt op Anfield. De club heeft woensdag een eerste bod neergelegd bij Feyenoord de trainer.

Bij de Liverpool Echo zijn ze al aan het speculeren over spelers die Slot naar Liverpool wil halen. De krant uit de regio Liverpool hint naar twee oude bekenden van Slot. Allereerst: Teun Koopmeiners. De middenvelder brak onder Slot bij AZ door, verdiende een transfer naar Atalanta in Italië en is daar inmiddels uitgegroeid tot één van de beste middenvelders van de competitie. Een reünie met Slot bij Liverpool wordt als logisch gezien. Jarrod Bowen van West Ham United is de tweede van die drie genoemde transfers.

Santiago Gimenez

Aangezien de aanval van Liverpool weleens een knauw zou kunnen krijgen als Saoedi-Arabië aanklopt bij Mo Salah en de sterspeler met veel geld weghaalt bij de club, moet er ook over een nieuwe aanvaller nagedacht worden. De Liverpool Echo noemt, natuurlijk, Santiago Gimenez van Feyenoord. 'Het zou geen verrassing zijn als hij zijn trainer naar Liverpool volgt. Niet gek ook gezien zijn cijfers: 47 goals en 10 assists in 85 wedstrijden voor Feyenoord', haalt de krant de cijfers van de Mexicaanse spits aan.

'Charismatisch en altijd positief'

Ook Slot z'n karakter wordt onder de loep gelegd in Engeland. De Engelse tabloid Daily Mail kopt op het feit dat ze Slot 'charismatisch en altijd positief' vinden. 'Arne Slot is maniakaal ambitieus, een control freak, maar is ook emotioneel intelligent. Hij weet hoe hij een team moet smeden en aantrekkelijk voetbal moet spelen', schrijft de Daily Mail.

Ruzie met Diego Simeone

Om ook de andere kant van Slot te typeren, haalt de tabloid een incident aan in een vriendschappelijk duel met Atlético Madrid. Feyenoord versloeg de Spaanse ploeg van trainer Diego Simeone en Slot belandde in een ruzie met de heethoofd uit Argentinië. Slot kreeg een duw en werd uitgescholden, maar in plaats van te reageren, bleef Slot staan en lachte hij Simeone uit. 'Slot gaat ook geen uitdaging uit de weg', knipoogt de Daily Mail.

Fan van Pep Guardiola

Alle media noemen Slot een fan van Pep Guardiola, de succestrainer van Manchester City, Bayern München en FC Barcelona. Slot is, hoewel nooit naar de 'Guardiola-school' geweest, toch een leerling van de Spaanse meester. En ze hebben dezelfde kapper.

'Dit kan ons in Manchester United veranderen'

De BBC laat ook fans aan het woord over de naam van Arne Slot. Hoewel de meesten positief gestemd zijn, zitten er ook wat kritische Liverpool-supporters tussen. Eentje schrijft: 'Arne Slot is niet de juiste persoon voor mij. Ik ben een Liverpool-fan en ik denk dat deze aanstelling ons in Manchester United kan veranderen. Heeft hij hetzelfde charisma als Jürgen Klopp? Ik denk van niet.'