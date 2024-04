Liverpool legt miljoenenbod voor Arne Slot neer bij Feyenoord

Liverpool heeft serieuze interesse in Arne Slot. De Engelse topclub moet op zoek naar een nieuwe trainer, aangezien Jürgen Klopp komende zomer vertrekt op Anfield. De club heeft woensdag een eerste bod neergelegd bij Feyenoord de trainer.

Dinsdag kwam de interesse van de Engelse topclub in Slot naar buiten, maar nu hebben de Engelsen zich ook echt bij Feyenoord gemeld, weet het Algemeen Dagblad.

Afkoopsom

Liverpool zou nu een openingsbod hebben gedaan op Slot. Feyenoord zou zo'n vijftien miljoen euro willen hebben voor de succesvolle trainer. Het eerste bod vanuit Merseyside valt lager uit en zal dan ook worden afgewezen. Dat meldt De Telegraaf.

Slot heeft in Rotterdam een contract tot de zomer van 2026. Hierdoor zal Liverpool een afkoopsom moeten betalen om de trainer los te weken bij Feyenoord.

De trainer zelf zou de stap naar de topclub maar al te graag maken. Slot zou zelfs al zo ver zijn dat hij op huizenjacht is in Engeland. Zijn zaakwaarneemster, Rafaela Pimenta, zou bezig zijn om de laatste plooien voor haar cliënt glad te strijken wat betreft het contract van Slot bij Liverpool.

Tottenham Hotspur

Tegen het einde van vorig seizoen leek het er ook op dat Slot zou vertrekken bij Feyenoord. Toen was het Tottenham Hotspur dat zich meldde voor de trainer. Lange tijd leek de overstap in kannen en kruiken, maar Slot besloot zelf de stekker uit de onderhandelingen te trekken en nog een jaar bij Feyenoord te blijven.

Einde van een tijdperk

Voor Feyenoord zou het vertrek van Slot het einde van een tijdperk zijn. De trainer was sinds de zomer van 2021 in dienst bij de Rotterdammers. Vanaf die tijd ging het eigenlijk steeds meer beter in de havenstad.

In zijn eerste jaar haalde Slot met de club de finale van de Conference League. Deze werd helaas verloren van AS Roma. Een jaar later hadden de Rotterdammers wel wat te vieren. De club werd kampioen van Nederland. Als Slot na zijn derde seizoen bij Feyenoord de club verlaat doet hij dat ook met een prijs. Afgelopen zondag werd de KNVB Beker gewonnen en de tweede plek in de Eredivisie, en daarmee groepsfase Champions League voor volgend jaar, is zo goed als zeker.