Nederland pakt zonder Femke Bol en Lieke Klaver olympisch ticket op WK estafette, drama bij de mannen

Op de WK estafette heeft Nederland op de tweede dag nog een olympisch ticket binnengesleept. De vrouwen hadden op de 4x400 meter zaterdag naast plaatsing gegrepen, maar in de herkansing was het raak. Dat deden ze zonder Femke Bol en Lieke Klaver. Bij de mannen was er minder succes.

In totaal waren er dit weekend op de Bahama's vijf olympische tickets te verdienen voor de Nederlandse atleten. Op de eerste dag van de WK estafette haalde Nederland er al twee binnen. Drie estafetteteams kregen zondag op maandag een tweede kans en die werd door een van hen gegrepen.

Klus geklaard zonder Bol en Klaver

Nederland is regerend wereldkampioen op de 4x400 meter en heeft met Femke Bol en Lieke Klaver twee wereldtoppers, maar zij liepen op de eerste dag niet mee in de series nadat ze al in actie waren gekomen op de 4x400 meter gemengde estafette. De verwachting was dat ze een dag later in de herkansingen wel in actie zouden komen. Niets was echter minder waar.

Lisanne de Witte, Cathelijne Peeters, Myrte van der Schoot en Eveline Saalberg mochten het gaan proberen en ze slaagden in hun missie. De Nederlandse vrouwen wonnen glansrijk hun serie en zijn daarmee helemaal zeker van een startbewijs voor de Spelen van komende zomer in Parijs. Bol en Klaver zullen dan waarschijnlijk wel meelopen.

Mannen grijpen mis na diskwalificatie

De mannen konden het Nederlandse feest helemaal compleet maken, maar dat liep anders. Xavi Mo-Ajok, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Onyema Adigida werden op de 4x100 meter gediskwalificeerd na een wisselfout. Op de 4x400 meter eindigden Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Ramsey Angela en Eugene Omalla als vierde in hun serie en ook dat leverde dus nog geen olympisch ticket op.

Toch hoeven beide teams de hoop nog niet op te geven, want ze hebben nog een andere manier om een startbewijs te verdienen. Dan moeten ze wel bij de twee snelste teams ter wereld horen die geen ticket hebben. Daarvoor wordt gekeken naar alle tijden die zijn gelopen in het anderhalf jaar voorafgaand aan de Spelen. De veertien teams die zich dit weekend op al hebben geplaatst tellen daarbij niet mee.