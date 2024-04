Cristiano Ronaldo krijgt nog tien miljoen euro van Juventus na uitspraak arbitragecommissie

Juventus moet Cristiano Ronaldo nog miljoenen euro's betalen. Een Italiaanse arbitragecommissie heeft geoordeeld dat de Portugees nog recht heeft op zo'n tien miljoen euro van de club waar hij tussen 2018 en 2021 speelde.

De inmiddels 39-jarige Ronaldo ging er tijdens de periode van het coronavirus, net als een aantal ploeggenoten, mee akkoord om een deel van zijn loon af te staan. De vedette zou dat bedrag later terugbetaald krijgen, was afgesproken met Juventus. Toen Ronaldo zijn transfer naar Manchester United maakte had hij echter nog niets van dat geld gezien.

Ronaldo vond dat Juventus de afspraken niet nakwam en de arbitragecommissie stelde hem daarmee deels in het gelijk. Hij heeft nog recht op het precieze bedrag van 9.774.166,66 euro, met rente. De Portugees eiste bijna het dubbele van dat bedrag.

Met het te ontvangen geldbedrag heeft de voetballer de Ferrari waarin hij laatst rond reed alweer terugverdiend.

Tegenvaller Juventus

Volgens Italiaanse media is het bedrag voor de club uit de Serie A niet het einde van de wereld. De club had echter niet gerekend op de betaling van Ronaldo, waardoor het toch als een tegenvaller wordt ervaren.

Ronaldo stapte in 2021 over naar Manchester United en vertrok ruim een jaar later na onenigheid met manager Erik ten Hag naar Al Nassr in Saoedi-Arabië. Daar scoort hij veel, maar komt hij ook door wat overspannen gedrag met enige regelmaat in opspraak. Zo kreeg hij in de halve finale van de Super Cup een rode kaart nadat hij een beuk uitdeelde met zijn elleboog en vervolgens wilde hij de scheidsrechter te lijf gaan.