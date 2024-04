Sneert Cristiano Ronaldo hier naar Erik ten Hag en Manchester United?

Het is Cristiano Ronaldo weer gelukt om alle ogen in Engeland op zich gevestigd te krijgen. De Portugese superster plaatste donderdag een X'je van twee woorden, die wel heel bijzonder getimed was. Fans dachten daarin een sneer naar Erik ten Hag te zien.

Chelsea - Manchester United op donderdagavond was een waar spektakelstuk. Met een goal in de tiende én elfde minuut van de blessuretijd wist de ploeg uit Londen een 2-3-achterstand om te buigen in een 4-3-overwinning. En dat allemaal nadat United al van een 2-0-achterstand was teruggekomen.

Nieuwe dreun kan Erik ten Haag zijn baan kosten bij Manchester United: 'Regelrechte ramp' Met een 2-3 voorsprong ging Manchester United donderdagavond de extra tijd in tegen Chelsea. Dat het door twee goals van Cole Palmer nog 4-3 zou worden had waarschijnlijk niemand verwacht, ook Erik ten Hag niet. Door de nederlaag vrezen Engelse media voor de toekomst van de trainer in Manchester.

Timing van post Ronaldo

Precies op het moment dat scheidsrechter Gillet voor het einde van de wedstrijd op zijn fluit blies, slingerde Ronaldo de onderstaande post de wereld in. Een foto van zichzelf, bescheiden als hij is, met daarbij de tekst 'Happy days' en een groen hartje.

De 39-jarige aanvaller verliet United in november 2022 voor het Saoedische Al-Nassr na een interview met Piers Morgan waarin hij zich negatief uitliet over de club en ook over Ten Hag. Hij zou zich verraden hebben gevoeld door de coach, die de club ertoe zou hebben gezet om hem eruit te werken.

Zijn fans konden de timing van de post wel waarderen. In de post zien zij een sneer naar Ten Hag. Ze schrijven: "Goeie timing, GOAT", "Mijn GOAT maakt Ten Hag belachelijk" en "Goeie timing, cook Ten Hag".

Gevolgen nederlaag voor Ten Hag

Ten Hag ligt al tijden onder vuur vanwege de tegenvallende prestaties van The Red Devils en het verlies tegen Chelsea zou zomaar eens het einde van zijn tijd in Manchester kunnen betekenen. Zo schreef The Guardian: "Dit zijn mogelijk de laatste stuiptrekkingen van Ten Hag. United is niet dichter bij de top gekomen dan toen Ten Hag de boel overnam twee jaar geleden. Hij mag niet klagen als de nieuwe eigenaar besluit om deze zomer voor een andere manager te gaan."