Cristiano Ronaldo troost huilende Pepe na dramatische uitschakeling Portugal op EK

Het was een vreselijke avond voor Portugal. Zij sneuvelden in de kwartfinales van het EK tegen Frankrijk na een strafschoppenserie. Dat deed pijn, vooral bij de routiniers Pepe (41) en Cristiano Ronaldo (39).

Voor hun is het ongetwijfeld het laatste EK met Portugal, waar ze in 2016 Europees kampioen mee werden. De dramatische ontknoping tegen de Fransen zorgde voor een golf aan verdriet bij Portugal. Op een foto kort na de wedstrijd is te zien dat Ronaldo de ontroostbare Pepe vastpakt en flink knuffelt. Dat is nodig ook, want de tranen bungelen over de wangen van de spijkerharde verdediger.

Pepe en Ronaldo kennen elkaar al heel lang. Ze spelen natuurlijk al enorm lang samen bij de nationale ploeg, maar hadden ook veel succes bij Real Madrid. Mogelijk worden ze na de zomer weer teamgenoten, want Pepe is clubloos en wordt gelinkt aan het Al-Nassr van Ronaldo.

Pepe schrijft geschiedenis op EK, Cristiano Ronaldo scherpt eigen record al voor wedstrijd met Tsjechië aan Pepe gaat de recordboeken van het EK in. Tijdens Portugal - Tsjechië wordt hij officieel de oudste speler óóit op een toernooi. De snoeiharde verdediger is 41 jaar en 113 dagen oud. Daarmee neemt hij het record over van de Hongaarse cultheld Gábor Király. Ook Cristiano Ronaldo scherpt zijn eigen record op het EK nog wat verder aan.

Pepe blinkt uit, Ronaldo onzichtbaar

Met zijn 41 jaar waren er natuurlijk nog twijfels over de fitheid van Pepe, maar die nam hij tegen Frankrijk volledig weg. Hij baarde opzien door Marcus Thuram te kloppen in een sprint en maakte de 120 minuten helemaal vol. Dat deed Ronaldo ook, maar hij speelde heel weinig klaar tegen de Fransen. Buiten een rake strafschop in de penaltyseries tegen Slovenië en Frankrijk wist Ronaldo niet te scoren en kwam hij niet in het stuk voor.

EK-favoriet Frankrijk verpest droom van Cristiano Ronaldo: Portugal sneuvelt in kwartfinale na penalty's Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale van het EK. De Fransen hadden na een wedstrijd waarin Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé onzichtbaar bleven strafschoppen nodig om af te rekenen met Portugal, waar Ronaldo na een matig toernooi afscheid neemt via de achterdeur.

