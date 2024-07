EK-favoriet Frankrijk verpest droom van Cristiano Ronaldo: Portugal sneuvelt in kwartfinale na penalty's

Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale van het EK. De Fransen hadden na een wedstrijd waarin Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé onzichtbaar bleven strafschoppen nodig om af te rekenen met Portugal, waar Ronaldo na een matig toernooi afscheid neemt via de achterdeur.

Er zullen niet veel mensen voor de zekerheid een telraam hebben gepakt voordat Portugal - Frankrijk, begon. De Fransen scoorden pas drie keer dit EK: twee eigen goals en een penalty van Kylian Mbappe. Portugal imponeerde dit EK alleen tegen Turkije (0-3) en ontsnapte in de achtste finales aan een blamage tegen Slovenië. Niet voor niets zwengelde de kritiek op Cristiano Ronaldo aan in eigen land.

Verbazing over razende Portugese journaliste, die Cristiano Ronaldo kapotmaakt: 'Ze heeft een punt' Cristiano Ronaldo ligt onder vuur. De Portugese superster staat dit EK nog altijd op nul goals en dat begint nu ook in zijn eigen land op te vallen. Een Portugese journaliste haalde in een televisieprogramma hard uit naar Ronaldo.

Dat de eerste helft oersaai en bijna zonder kansen was, verbaasde dan ook niet. Vooral de machteloosheid van Ronaldo was schrijnend: hij kreeg de minste balcontacten van alle spelers, inclusief de Franse doelman. Ook Mbappé speelde voor rust weinig klaar.

Cristiano Ronaldo compleet onzichtbaar op EK: pijnlijke cijfers tijdens Portugal - Frankrijk Hij is een van de grootste voetballers aller tijden, maar op dit EK worstelt Cristiano Ronaldo enorm. De 39-jarige Portugees komt er ook in de kwartfinale tegen Frankrijk in de eerste helft totaal niet aan te pas.

Ineens kans op kans

Beide landen besloten om het na rust wel attractief te maken. Dat kwam niet door Ronaldo of Mbappe. De Portugees bleef onzichtbaar, de Franse ster viel het meest op toen hij een bal enorm hard tegen zijn masker aan kreeg en behandeld moest worden.

Gemaskerde Kylian Mbappé heeft enorm veel pijn na flinke tik in gezicht tijdens Portugal - Frankrijk Het is vooralsnog niet het EK van Kylian Mbappé. De Franse superster brak zijn neus in de eerste wedstrijd en speelt sindsdien met een masker. Helaas moet de aanvaller het ook met dat masker nog geregeld ontgelden.

Ondanks de vormdip van de twee sterren regende het plots kansen. Eerst was Portugal kansrijk via Rafael Leão, Bruno Fernandes en Vitinha, daarna waren de Fransen ineens levensgevaarlijk. Randal Kolo Muani miste, net als in de WK-finale, een gigantische kans en ook Eduardo Camavinga en Ousmane Dembelé waren heel dichtbij een goal. Die viel in de reguliere speeltijd niet, waardoor het net als eerder op de avond bij Spanje - Duitsland verlengen werd.

Verlenging en strafschoppen

De krachten namen langzaam af, de angst nam toe. Beide landen leken zich neer te leggen bij een strafschoppenserie, al veerde het publiek nog even op toen João Felix in het zijnet kopte. Mbappé werd vervolgens gewisseld en zag dat de vermoeide Fransen en Portugezen het via penalty's moesten uitvechten.

Dat werd een prooi voor Frankrijk. De eerste vijf penalty's waren perfect ingeschoten, totdat Portugees Felix mocht aanleggen. Hij schoot tegen de paal en werd daardoor de schlemiel van Portugal. De Fransen maakten namelijk geen enkele fout en plaatsen zich voor bij de beste vier landen van Europa. Ronaldo's laatste EK eindigde dus in mineur. Zonder titel, zonder goal.

Halve finale tegen Spanje

Frankrijk neemt het dinsdagavond om 21.00 uur op tegen Spanje. Zij rekenden eerder deze avond af met het gastland Duitsland. Na verlenging werd het 2-1 en over die wedstrijd wordt nog lang nagepraat. Niet alleen vanwege het voetbal, maar ook vanwege de rol van scheidsrechter Anthony Taylor.

Keiharde kritiek op scheidsrechter na Spanje - Duitsland: 'Echt heel erg slecht, die mag naar huis' Hij was al onderwerp van gesprek tijdens Nederland - Frankrijk en ook tijdens de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland viel scheidsrechter Anthony Taylor enorm op. En dat is voor een scheidsrechter geen goed teken. Hij liet een aantal harde overtredingen onbestraft en zag een discutabel penaltymoment over het hoofd. Duitse en Spaanse media zijn keihard voor de Engelse scheidsrechter.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.