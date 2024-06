Pepe schrijft geschiedenis op EK, Cristiano Ronaldo scherpt eigen record al voor wedstrijd met Tsjechië aan

Pepe gaat de recordboeken van het EK in. Tijdens Portugal - Tsjechië wordt hij officieel de oudste speler óóit op een toernooi. De snoeiharde verdediger is 41 jaar en 113 dagen oud. Daarmee neemt hij het record over van de Hongaarse cultheld Gábor Király. Ook Cristiano Ronaldo scherpt zijn eigen record op het EK nog wat verder aan.

Király werd niet alleen bekend als oudste speler ooit op het EK. De keeper viel vooral op vanwege zijn joggingsbroek waarmee hij altijd speelde. Op 14 juni 2016 in Frankrijk was hij 40 jaar en 86 dagen. Pepe is dus 392 dagen ouder dan Király. Eerder dit EK zagen we al de jongste EK-speler ooit: Lamine Yamal.



Oudste veldspeler ooit

Pepe wordt dus tegen Tsjechië de oudste veldspeler ooit. Dat record had zomaar naar zijn landgenoot Cristiano Ronaldo kunnen gaan. De speler van Al-Nassr is 39 jaar en 134 dagen oud, maar heeft de pech dat de bondscoach van Portugal ook Pepe laat starten. Wel kan hij de oudste doelpuntenmaker ooit worden. Dat record is nu in handen van de Ivica Vastic, die 38 jaar oud was op het EK van 2008.

2 - Pepe (41y 113d) and Cristiano Ronaldo (39y 134d) - both named in Portugal's starting XI - will tonight become the two oldest outfield players to ever appear at the European Championship finals. Seniority. #EURO2024 pic.twitter.com/9wyQJY6Pg7 — OptaJoe (@OptaJoe) June 18, 2024

Ronaldo begint aan zijn zesde EK. Daarmee scherpt hij zijn eigen record van vijf deelnames aan. Hij was erbij op de EK's van 2004, 2008, 2012, 2016 en 2021. Op al die toernooien was hij trefzeker, wat weer een ander record is. Met een aantal van veertien maakte Ronaldo ook de meeste goals ooit in de EK-geschiedenis. Daar had de Portugees 25 wedstrijden voor nodig. Nooit speelde iemand er meer. Dinsdagavond komt er nummer 26 bij.

