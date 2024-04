Deze Champions League records, waaronder die van een Nederlander, kan Erling Haaland nog breken

Erling Haaland heeft al veel records op zijn naam gezet. Dinsdagavond komt de Noor weer in actie in de Champions League met Manchester City. Hier lees je welke records hij nog kan breken.

De aanvaller maakte tegen slechts één tegenstander in het toernooi geen doelpunt dit seizoen. Hij scoorde zes keer in zeven wedstrijden. In totaal heeft de Noorse sterspeler 41 goals gemaakt in 37 UCL-duels. De kans is dus groot dat hij dinsdag tegen Real Madrid ook het net weet te vinden.

Bij zijn debuut in het prestigieuze toernooi, voor Salzburg in 2019, scoorde hij een hattrick. Daarmee zette hij meteen het eerste record op zijn naam: hij is de enige speler die bij zijn debuut in de competitie een hattrick scoorde. Daarna volgde alleen maar meer goals in de Champions League. Na zijn eerste vijf wedstrijden had hij ook zijn tweede record al te pakken: hij was op negentienjarige leeftijd de eerste tiener die in vijf achtereenvolgende wedstrijden wist te scoren.

Erling Haaland na de hattrick in zijn Champions League debuut © Getty Images

Van de negentien verschillende tegenstanders die Haaland trof in de Champions League, scoorde hij tegen veertien. Ajax is een van de weinige teams die een goal van de spits kon voorkomen. De 23-jarige Noor scoorde met zijn vorige clubs ook nooit tegen zijn huidige ploeg Manchester City.

Records Messi en Van Nistelrooij in zicht

Voor Haaland zijn dit seizoen nog twee records te verbreken. Hij heeft nog negen doelpunten nodig om de teller op vijftig te zetten en kan dat nog doen als jongste speler ooit én in de minste wedstrijden.

Lionel Messi heeft op dit moment het record van jongste speler met vijftig UCL-goals op zijn naam staan. Bij zijn vijftigste doelpunt was hij 24 jaar en 284 dagen oud. Haaland is nu 23 jaar en 263 dagen oud en heeft dus nog ruim een jaar om het record van de Argentijn te breken.

Ruud van Nistelrooij scoorde vijftig keer in de minste wedstrijden. Hij had 62 duels nodig om tot dit aantal te komen. Haaland staat nu op 37 wedstrijden. Met nog maximaal vijf wedstrijden te gaan in de huidige editie van het toernooi zou hij ook volgend seizoen op het record van de Nederlander kunnen jagen, maar het kan hard gaan met de doelpuntenmachine van City. Het record van veertig goals in zo min mogelijk wedstrijden pakte Haaland in november vorig jaar al van Van Nistelrooij af.

Champions League records van Haaland

De twee records die in het vooruitzicht van Haaland liggen zouden kunnen worden toegevoegd aan een lange lijst. Hieronder zie je alle Champions League-records die op naam van Haaland staan.

Jongste speler met 15 goals 20 jaar en 126 dagen Snelste met 15 goals 12 wedstrijden Jongste met 20 goals 20 jaar en 231 dagen Snelste met 20 goals 14 wedstrijden Jongste met 25 goals 22 jaar en 47 dagen Snelste met 25 goals 20 wedstrijden Jongste met 30 goals 22 jaar en 236 dagen Snelste met 30 goals 25 wedstrijden Jongste met 35 goals 22 jaar en 272 dagen Snelste met 35 goals 27 wedstrijden Jongste met 40 goals 23 jaar en 130 dagen Snelste met 40 goals 35 wedstrijden Enige speler die een hattrick scoorde in de eerste helft van zijn debuut Enige speler die in vier wedstrijden achter elkaar meerdere goals maakte Enige speler die meerdere goals maakte bij debuut voor drie verschillende clubs

Dinsdagavond speelt Haaland in de kwartfinales van de Champions League met Manchester City tegen Real Madrid in Bernabéu. Wellicht kan hij dan al een stap richting een nieuw record zetten.