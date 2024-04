Virgil van Dijk benoemt zijn lastigste tegenstander ooit: 'Erg sterk, een moderne spits'

Virgil van Dijk heeft in een podcast antwoord gegeven op vragen als wie zijn beste teamgenoot ooit was bij Liverpool, en wie de sterkste tegenstander is die hij ooit op het veld is tegengekomen.

Big Virg was te gast in de podcast 'The Rest is Football', gepresenteerd door Gary Lineker en Micah Richards. Beide zijn oud-topspelers die nu in de sportjournalistiek werken. Toen Lineker vroeg wie zijn beste collega was bij Liverpool, was Van Dijk in eerste instantie niet zo happig om iemand te noemen. Dan zou hij andere spelers te kort doen, zo was zijn gedachte. Toch kwam er uiteindelijk een naam naar buiten.

Bobby Firmino

"Ik denk dat Bobby Firmino heel belangrijk was in ons succes van de afgelopen jaren", aldus de verdediger. "Hij hield Sadio Mane en Mohamed Salah bij elkaar. Dat zijn uitstekende spelers, misschien wel de beste vleugelspelers in de geschiedenis van de Premier League. Dat driehoekje voorin werkte zo goed samen. Maar ze verrichten ook verdedigend werk, zodat het voor ons achterin wat makkelijker werd. Het was echt te gek."

Erling Haaland

En wie is de lastigste tegenstander die hij bij The Reds moest bewaken? "Ik zou zeggen dat Erling Haaland een heel lastige opponent is", vertelt VVD over de spits van Manchester City. "Hij is erg sterk. hij is een moderne spits. Hij is zo direct. Geef je hem ook maar één centimeter, dan straft hij dat af. Dat was ook zo bij Sergio Agüero. Hij maakte tegen ons niet veel goals, maar hij was altijd lastig af te remmen. Hij kon afronden met links en rechts. Je moest op je toppen van je klunnen zijn bij hem."

Olivier Giroud

Ook Fransman Olivier Giroud krijgt een vermelding van Van Dijk. "Hij is een verbindende speler, zeker in zijn tijd met Eden Hazard bij Chelsea. Hij kreeg de bal van Hazard en hij hield die dan vast. Hij maakte ook een goal tegen mij. Ik had altijd het gevoel dat hij niet zou scoren, maar hij flikte het toch."