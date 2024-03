Discussie over salarissen in vrouwenvoetbal: ‘Dan ben ik van mening: betaal ze meer, want ze leveren meer op’

De roep om betere salarissen in het vrouwenvoetbal leidde in Nederland afgelopen weekend tot veel discussie. Een deel erkent dat er meer geld moet komen voor de vrouwen, maar een ander deel vindt dat ze eerst zelf moeten investeren. Voormalig topvoetbalster Anouk Hoogendijk en ex-prof Mario Bilate gaan bij Sportnieuws.nl dieper in op de kwestie.

Het was een behoorlijke schok zondag toen de salarissen van de Eredivisie Vrouwen gedeeld werden bij Goedemorgen Eredivisie. Alleen Ajax betaalt iedereen het minimumloon, verder halen clubs dit bedrag bij lange na niet. Dat terwijl vrouwenvoetbal behoorlijk in de lift zit.

Hoeveel verdienen de voetbalsters in de Eredivisie? 'Dan niet verwachten dat je vijf keer traint' De vrouwen in de Azerion Eredivisie willen meer verdienen. Met de campagne 'Betaald voetbal = betaald worden' proberen zij iets te doen aan het loon van de voetbalsters. Presentatrice Sanne van Dongen legt uit hoeveel er nu verdiend wordt in de hoogte Nederlandse voetbalcompetitie voor de vrouwen.

Oud-prof Mario Bilate vindt dat niet heel gek. "Ik denk dat genoeg clubs het geld hebben om te investeren, maar het op een of andere manier niet rendabel genoeg vinden." Hij vindt wel dat dit tijd nodig heeft. Bilate zag zelf hoe dit jaren geleden in de Eerste Divisie ook normaal was.

Mario Bilate bij Sparta © Pro shots

Salaris eerste contract

Bilate was bijna 20 jaar toen hij voor het eerst door Sparta werd benaderd. "Ik voetbalde bij Xerxes DZB en het liep daar goed. Jong Sparta meldde zich en de club wilde mij een onkostenvergoeding geven van 150 euro in de maand. Dat heb ik afgeslagen want ik verdiende bij Xerxes een stuk meer en kon gaan studeren aan de universiteit." Bilate wil daarmee duidelijk maken dat je niks verplicht bent als je het niet wil.

Anouk Hoogendijk, oud-speelster van onder andere Ajax, ziet dat net wat anders. "Ik vind niet dat ze veel vragen, dat hebben wij nooit gedaan. We gingen voetballen uit liefde voor de sport, de intentie is er niet om rijk te worden", legt ze uit.

Pierre van Hooijdonk ziet niets in hoger loon voetbalsters: 'Het moment waarop ze dit doen...' De voetbalsters uit de Nederlandse eredivisie voeren actie voor meer salaris. Zij stellen dat het spelen van betaald voetbal betekent dat je ook betaald moet worden. En meer dan het minimum loon dat een groot deel nu ontvangt. Pierre van Hooijdonk is het er niet mee eens.

Keuken Kampioen Divisie

Bilate bleef aanvankelijk bij Xerxes. Later meldde Sparta zich opnieuw bij hem. Met een contract voor de hoofdmacht. "Dat heb ik toen wel aangenomen, maar het was nog steeds geen vetpot. Ze gaven mij een contract van nog niet eens 2000 euro bruto per maand." Dat risico wilde hij nemen. "Maar als ze mij drie jaar later dit hadden geboden, had ik het ook niet gedaan. Als je vindt dat er te weinig wordt betaald, dan moet je het niet doen."

Afwegingen Hoogendijk

In de tijd van Hoogendijk was het minimumsalaris bij Ajax nog niet eens aan de orde. "Toen kregen we een contract van 20 uur, terwijl we gewoon 40 uur in de week bezig waren. Wij lieten ook te veel toe, omdat we niks gewend waren. Ik begon helemaal vrijwillig, toen kreeg ik bij FC Utrecht een reiskostenvergoeding. Bij Ajax kon je ook een auto krijgen, maar dat ging van je salaris af. We waren blij dat we maaltijden kregen."

Het vrouwenvoetbal loopt nog altijd achter, terwijl er wel al behoorlijk wat bewerkstelligd is. Hoogendijk vindt dan ook dat het onterecht is om te zeggen dat de voetbalsters eerst moeten investeren in zichzelf. "Dat is al gedaan, want toen is de Eredivisie ook gekomen, de Oranje Leeuwinnen hebben het EK gewonnen en zijn tweede van de wereld geworden, er gebeurt al zo veel."

Anouk Hoogendijk in de Johan Cruijff ArenA © Pro Shots

Ajax

Ze geeft Ajax als voorbeeld: "Ajax ging er met de instelling in: als we met Ajax Vrouwen gaan beginnen, dan doen we dat wel goed en investeren we." Ondertussen kan Ajax de ArenA aardig vullen bij wedstrijden van de Ajax Vrouwen. Zo waren er 35.991 toeschouwers bij Ajax Vrouwen tegen Chelsea Women, een recordaantal in Nederland.

Bilate vindt het belangrijk dat er wordt gekeken naar wat het waard is. Dezelfde discussie laaide een tijd geleden op in Amerika en daar gaf hij de vrouwen gelijk. “De mannen van het Amerikaanse team kregen meer betaald dan de vrouwen, terwijl de vrouwen meer opleveren qua kijkcijfers. Dan ben ik van mening: betaal die vrouwen meer, want ze leveren meer op.”

Sponsors

Hoogendijk geeft sponsoring als een voorbeeld van succes. "Topclubs zijn al aangehaakt, dat is niet voor niets. Er zijn sponsoren die zich binden aan een team. Dat zie je ook in het amateurvoetbal. Dan kan je wel zeggen dat je het kan vergelijken met de Eerste Divisie, maar bij de amateurs wordt er nu vaker nog meer verdiend dan in de Eredivisie Vrouwen en zij trainen maar twee of drie keer per week."

Meerwaarde

Hoogendijk wil graag zien dat het vrouwenvoetbal op een positieve manier benaderd gaat worden. "Je moet het vrouwenteam als een meerwaarde gaan zien, je trekt een ander publiek. Die meiden willen zo graag. Ze hoeven niet rijk te worden. Het gaat erom dat ze van de sport kunnen leven en daar de focus op kunnen hebben."