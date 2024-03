Tessa Wullaert zet pleidooi voor hoger salaris kracht bij met zeven goals bij Fortuna - Telstar

Fortuna Sittard tegen Telstar in de Vrouwen Eredivisie leverde een monsterscore op: 8-0. Zeven goals werden gemaakt door de Belgische aanvaller Tessa Wullaert. Gelijk ook is ze de topscorer van de competitie, met in totaal negentien treffers.

De speelsters van de Vrouwen Eredivisie tekenden eerder op vrijdag protest aan tegen de salarissen die ze ontvangen. In een verklaring roepen ze de KNVB, de clubs en de sponsoren op om daar wat aan te doen, "We willen kunnen leven van voetbal, zodat wij ernaar kunnen leven. Wij willen geen miljoenen, wij vragen minimumloon. Wij willen prof zijn", staat in de verklaring waaruit de NOS citeert.

Spelen in de hoogste vrouwencompetitie van Nederland is in regel geen vetpot. De meerderheid van de voetbalsters krijgt alleen een onkostenvergoeding, en dus geen salaris. Er is maar één club die alle speelsters fulltime in dienst heeft.

Betaald voetbal

Ook Wullaert ondersteunt de actie. De captain van Fortuna Sittard droeg voorafgaand aan de wedstrijd van vrijdag een shirt met daarop de tekst "Betaald voetbal = betaald worden".