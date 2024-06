Cristiano Ronaldo zorgt voor hartverwarmend gebaar richting jonge veldbestormer, maar wordt er daarna helemaal gek van

Een prachtig moment tijdens Turkije - Portugal. Bij een 0-3 stand stormde er een jonge veldbestormer af op Cristiano Ronaldo. En hoewel veel spelers daar niets van moeten hebben, zorgde Ronaldo juist voor een hartverwarmend gebaar. Later in de wedstrijd kon Ronaldo andere veldbestormers een stuk minder waarderen.

Ronaldo ontving het jochie met open armen en een brede glimlach. Dat zal ongetwijfeld ook met de tussenstand te maken hebben. Ronaldo stond met Portugal op dat moment met 0-3 voor tegen een onherkenbaar Turkije. Ronaldo was kort voor het moment met het jongetje belangrijk met een assist op Bruno Fernandes.

De veldbestormer, samen met Cristiano Ronaldo © Getty Images

Waar het jochie nog de kans kreeg van Ronaldo om een selfie te maken, daar had een tweede veldbestormer minder geluk. Die gast, die ook al wat ouder was, kreeg een koud onthaal van de Portugese superster. Hij hief zijn handen omhoog, zo van: 'Niet alweer!' Toen die gozer zijn arm om Ronaldo's schouder legde, schudde de aanvaller die hand van zich af. Nadat er later nog meer veldbestormers richting Ronaldo kwamen, was de ster er helemaal klaar mee.

Ronaldo kon deze veldbestormer niet waarderen. Daarna zouden er nog een paar komen © Getty Images

Bloedsnelle veldbestormer

Overigens ging het eerste jongetje er als een haas vandoor toen de stewards hem te pakken wilden nemen. Hij zette een sprint in, liep er twee stewards uit, maar werd uiteindelijk toch ingerekend.

Bij rust stond het al 0-2 voor Portugal, onder meer door een werkelijk bizar eigen doelpunt bij Turkije. Het was Samet Akaydin die zijn naam op het scorebord terug vond. De verdediger van Panathinaikos wilde de bal terugpassen op keeper Altay Bayindir, maar die kwam net uit zijn doel om de bal zelf weg te werken. Het was alweer het zesde eigen doelpunt van dit EK.

Record voor Ronaldo

De 39-jarige Portugees heeft nu de meeste assists op EK's. De teller staat op zeven stuks, zo weet Opta. Ronaldo is ook al recordhouder met de meeste doelpunten: veertien.

