Waarom Cristiano Ronaldo het balletje breed gaf: weer een EK-record op zak

Cristiano Ronaldo heeft wéér een record op zak. De 39-jarige Portugees heeft nu de meeste assists op EK's. De teller staat op zeven stuks, zo weet Opta. Ronaldo is ook al recordhouder met de meeste doelpunten: veertien.

Ronaldo verbaasde zaterdagavond vriend en vijand door een open kans af te leggen op Bruno Fernandes, die zo de 3-0 kon maken tegen Turkije. Normaal gesproken zou de superster toch voor eigen succes gaan, maar met dit record in het achterhoofd was het toch een logische keuze.

In totaal is Ronaldo dus bij 21 doelpunten betrokken op EK's. Dat is liefst elf meer dan de nummer twee op de lijst, Michel Platini. De Fransman scoorde in 1984 wel liefst negen keer op één EK, nog altijd een record.

Doelpunt Portugal🚨!



56' Bruno Miguel Borges Fernandes



Turkije 0-3 Portugal



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/OQWxm8thwN#EURO2024 pic.twitter.com/sMx5OBJUfD — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 22, 2024

