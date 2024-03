Dit is waarom NEC een goede kans maakt tegen Feyenoord in de finale van de KNVB Beker

Feyenoord en NEC treffen elkaar op zondag 21 april in De Kuip in de finale van de KNVB Beker. De Rotterdammers versloegen in de halve finale donderdagavond met veel moeite FC Groningen en NEC won eerder deze week na verlenging van Cambuur. Op papier is Feyenoord de favoriet, zeker doordat de finale in Rotterdam wordt gespeeld. Toch hoeven de Nijmegenaren niet te wanhopen, want in De Kuip zijn ze de laatste jaren erg sterk.

De bekerfinale is een kopie van de finale uit 1994 toen Feyenoord met 2-1 won van NEC, dat toen zelfs een niveau lager speelde. Tegenwoordig draait de ploeg uit Nijmegen goed mee in de Eredivisie. Dit seizoen staat het op een keurige zevende plaats. Het gat met nummer vijf Ajax is slechts drie punten.

Het is een ijzersterk seizoen voor NEC en dat wist het eerder deze week te bekronen met een plek in de bekerfinale. Overwinningen tegen Roda JC, GVVV, Go Ahead Eagles, ADO Den Haag en Cambuur waren voldoende om op 21 april met duizenden supporters af te reizen naar De Kuip.

NEC sterk in Rotterdam

NEC gaat voor de vijfde keer de finale spelen en de supporters mogen best hopen op een eerste beker in de clubgeschiedenis. De ploeg van Rogier Meijer doet het namelijk goed in De Kuip sinds de promotie naar de Eredivisie in 2021. Het won nog geen enkele keer, maar wist de Rotterdammers goed partij te geven.

In september 2021 stond NEC zelfs met nog tien minuten te spelen met 3-2 voor, maar verloor het toch met 5-3. Een jaar later won Feyenoord in de competitie met 2-0 mede dankzij een discutabele rode kaart voor NEC-speler Ivan Marquez. In de beker speelden beide teams vorig seizoen ook tegen elkaar en toen wist NEC bijna voor een stunt te zorgen. Bij het ingaan van de blessuretijd stond het 0-2, maar Feyenoord sleepte er toch nog een verlenging uit. Daarin werd het 4-4 en de thuisploeg won na strafschoppen.

NEC leek dit seizoen volledig kansloos in De Kuip nadat Feyenoord al binnen een half uur op 2-0 stond. Niets was minder waar, want de ploeg uit Nijmegen kwam terug tot 2-2 en wist het punt over de streep te trekken.

Magnus Mattson maakte eerder dit seizoen de 2-2 voor NEC, maar hij is inmiddels verkocht. © Pro Shots

Feyenoord sterker uit dan thuis

Die finale zal een zware kluif worden, want in Rotterdam wacht Feyenoord. De nummer twee van de Eredivisie heeft een voordeel dat de finale in het eigen stadion wordt gespeeld. Feyenoord heeft de reputatie dat het dankzij Het Legioen in De Kuip een stuk sterker is dan buitenshuis, maar dat is sinds het aantreden van Arne Slot opvallend genoeg niet het geval.

Slot begon in 2021 bij Feyenoord en hieronder staan zijn statistieken in De Kuip als coach van de Rotterdammers in de Eredivisie:

Seizoen Punten thuis Punten uit 2021/22 36 35 2022/23 40 42 2023/24 27* (12 wedstrijden) 28* (11 wedstrijden) Totaal 103 (46 wedstrijden) 105 (45 wedstrijden)

Feyenoord pakt onder Slot uit dus meer punten dan thuis. Om het in perspectief te plaatsen is het goed om te kijken naar hoe dat voor Slot ging. Feyenoord pakte in het seizoen 2018/19 thuis bijna het dubbele aantal punten van uit: 42 om 23. Dit was het laatste seizoen waarin er voor de periode van Slot een volledig jaar werd gespeeld zonder coronamaatregelen. Ook in het afgebroken seizoen 2019/20 pakte Feyenoord veel meer punten thuis: 30 tegenover 20.

Lange voorbereiding

Het spel van Feyenoord tegen FC Groningen biedt ook hoop voor NEC, dat dus eerder dit seizoen al gelijkspeelde tegen Feyenoord in De Kuip. Wel hebben de Rotterdammers nog even om zichzelf in vorm te spelen aangezien de finale pas in april op het programma staat.