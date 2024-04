Drama voor Marokkaanse voetbalsters op slechtst mogelijke moment

De Marokkaanse voetbalsters waren hard op weg naar de Olympische Spelen van komende zomer. Vlak voor de finish strandden zij tegen Zambia. Nadat Marokko in Zambia met 2-1 won, ging het thuisduel met 2-0 verloren.

Een bittere pil voor de Marokkaanse vrouwen, die support kregen van bekenden mensen als Badr Hari. Zambia maakte in de reguliere speeltijd de 1-0, waardoor op het verlengen aankwam. Aanvoerder Barbra Banda, die ook al de 1-0 had gemaakt, zorgde in de verlenging voor de 2-0 in Rabat.

De vrouwen van Marokko spelen overigens onder leiding van Jorge Vilda, de veelbesproken trainer die met Spanje het WK 2023 won. Door de Luis Rubiales-affaire werd hij in september 2023 ook op straat gezet.

Vervolgens ging hij in oktober 2023 bij Marokko aan de slag, waar hij sindsdien niks meer verloor. In de kwalificatie voor de Olympische Spelen werden Namibië en Tunesië verslagen, tot Zambia op de deur klopte. Die ploeg is normaal gesproken sterker dan Marokko en dat bleek ook in de return.