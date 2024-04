Excelsior overrompelt FC Volendam en houdt zicht op handhaving in Eredivisie

Excelsior heeft FC Volendam vrijdagavond van de mat geveegd in eigen huis: 4-0. Daarmee pakten de Kralingers drie broodnodige punten in de strijd tegen degradatie, terwijl het voor de bezoekers een moeilijk verhaal wordt.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren de intenties van Excelsior zichtbaar. Die ploeg won voorafgaand aan dit affiche één duel in 22 wedstrijden. Niet echt hoopgevend dus. Maar van die slechte vorm liet Excelsior weinig merken. Als meevallertje zag het ook nog Volendam-clubtopscorer Robert Mühren uitvallen met een blessure.

Voor rust scoorden Lance Duijvestijn en Lazaros Lamprou vlug achter elkaar. Dus zat Excelsior op rozen. Het had zelfs nog 3-0 kunnen zijn, alleen Volendam-keeper Mio Backhaus was een van de weinigen die wel zijn niveau haalden. Toch moest hij na de pauze nog twee keer vissen na goals van Troy Parrott en Lamprou.

Rood Parrott

Na de wedstrijd kregen nog twee spelers rood van scheidsrechter Danny Makkelie. Parrott trok aan het oor van Safouane Karim en dat zag Makkelie op het VAR-scherm. Dus trok hij rood. Karim kreeg zijn tweede gele en ook rood van de scheidsrechter.

🟥 | Ongekend op Woudestein. Excelsior-spits Troy Parrott trekt na het laatste fluitsignaal aan het oor van FC Volendam-aanvaller Safouane Karim. Arbiter Danny Makkelie toont de Ierse spits vervolgens de rode kaart, nadat hij de actie op het VAR-scherm gezien heeft. #excvol — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) April 12, 2024

Degradatiestrijd

Excelsior wipt voor even over RKC heen naar de veilige vijftiende plek in de Eredivisie. De Waalwijkers gaan zaterdag op bezoek bij AZ. Voor Volendam en Vitesse begint het er erg slecht uit te zien.