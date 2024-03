Fans Manchester United plannen protest om belachelijke beslissing: 'Dat Pep Guardiola dit niet bedacht heeft'

Manchester United heeft een fantastisch nieuw plan bedacht om de club weer naar de top van Europa te helpen. Niet een nieuwe trainingsmethode of nieuwe spelers. Nee, de club wil plekken in het stadion reserveren voor jeugdspelers, zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen.

Dat is bij de fans die nu op die plekken zitten, compleet in het verkeerde keelgat geschoten. Verenigd in het platform 'SouthStandUnited' plannen zij nu een protest tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen Liverpool. Ze willen laten zien wat voor belachelijke beslissing United maakt.

De club wil flink wat plaatsen op de Sir Bobby Charlton-tribune gaan reserveren voor jeugdspelers, blijkt uit een brief die de club naar de mensen heeft gestuurd en die Daily Mail in heeft gezien. 'We lopen tegen een probleem aan met de locatie van de huidige plekken voor ons. We geloven erin dat het goed voor de ontwikkeling van onze jeugdspelers en vrouwen is, als ze op een plek in het stadion zitten waar ze goed zicht hebben op het spelletje', schreef United in de brief aan de fans die nu nog op die plekken zitten.

'Belangrijk dat de plekken naast elkaar zijn'

Het gevolg: United gaat die fans van hun plekken 'schoppen' en flink wat stoeltjes innemen voor de academie. 'Het is ook belangrijk dat al deze plekken naast elkaar zijn, om zo voor een optimale begeleiding en beveiliging van onze jeugdspelers en vrouwen te zorgen. Aangezien ze steeds populairder worden.'

'Pep Guardiola zal wel balen'

De fans, zoals eerder gezegd gaan ze flink in protest, snappen er helemaal niks van en moeten vooral om de beslissing lachen. In een statement halen ze met de ene grap na de andere uit naar United. 'Dit kan het geheime ingrediënt zijn dat United al deze jaren heeft gemist'. En: 'Pep Guardiola zal wel balen dat hij dit niet bedacht heeft'. De fans vragen zich af of United meer van dit soort 'baanbrekende' ideeën heeft, zoals stoelverdeling op basis van de aerodynamica van het juichen of het perfecte aantal decibellen voor een goede counteraanval.

Tijdens Manchester United - Liverpool voor de FA Cup op 17 maart wordt er dus een protestactie verwacht van een aantal United-fans.