FC Groningen spoelt bekerdomper weg dankzij enorme blunder, Cambuur onderuit bij Jong PSV

FC Groningen heeft de uitschakeling in de halve finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord goed verteerd. De Trots van het Noorden wist in de Keuken Kampioen Divisie uit bij FC Den Bosch met 4-1 te winnen. Cambuur had iets meer last van de bekerexit: het verloor met 3-1 van Jong PSV.

Groningen had donderdag lange tijd hoop op een plek in de finale van de KNVB Beker, maar zag Feyenoord in de slotfase toeslaan. In Den Bosch sloeg het zelf in de eindfase toe. De thuisploeg kwam via Kacper Kostorz op voorsprong, maar gaf door een enorme blunder van Krisztian Hegyi de gelijkmaker weg. De keeper treuzelde te lang, schoot de bal vol tegen de inrennende Rui Mendes aan en via zijn lichaam ging de bal in het doel.

De ploeg van Dick Lukkien was daarna los. Romano Postema (twee keer) en nog een keer Mendes zorgden uiteindelijk voor een ruime overwinning. Groningen blijft op de zesde plaats, maar heeft de aansluiting met de top. Het gat met nummer twee Roda is zes punten en Groningen heeft nog een wedstrijd tegoed.

Cambuur weer onderuit

Cambuur verloor in de beker thuis na verlenging van NEC en kreeg maandag nog een tik te verwerken. Op bezoek bij Jong PSV ging het met 3-1 ten onder. De ploeg van Henk de Jong ging met 0-0 de rust in tegen de jongelingen uit Eindhoven, maar kreeg na de pauze goals om de oren van Jevon Simons en Jesper Uneken. Marco Tol bracht de spanning nog even terug, maar Thomas Poll zorgde met een eigen goal voor de beslissing.

Het belooft een mooi einde van het seizoen te worden in de KKD. Willem II, Roda, ADO Den Haag, FC Dordrecht, De Graafschap en Groningen lijken te gaan strijden om de twee directe promotieplekken. Er zijn nog tien speelronden te gaan.

Cambuur knokt juist voor een plekje in de play-offs. De nummers drie tot en met acht gaan meedoen aan de nacompetitie. De ploeg uit Leeuwarden staat tiende, maar aangezien Jong AZ op dit moment achtste staat, zou een negende plek voldoende zijn. De jeugdteams kunnen niet promoveren en doen dus niet mee aan de play-offs. Nummer negen FC Emmen heeft evenveel punten als Cambuur, maar nog een wedstrijd in te halen.