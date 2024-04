FC Porto licht koopoptie Francisco Conceiçao: Ajax verdient miljoenen aan Portugees

Francisco Conceiçao is komend seizoen speler van FC Porto. De Portugese rechtsbuiten van Ajax speelde dit seizoen al op huurbasis voor Porto en die club heeft de koopoptie gelicht. Dat maakten de Portugezen dinsdagavond bekend.

In het huurcontract van Conceiçao stond dat als hij in 25 wedstrijden minimaal 45 minuten in actie zou komen, Porto hem verplicht over moest nemen. Dat aantal zou hij dit weekend gaan halen, maar de club is dat nu voor en heeft de optie alvast gelicht. Conceiçao heeft een contract tot en met 2029 getekend bij het team waar zijn vader Sergio de hoofdtrainer is.

Ajax ontvangt tien miljoen euro voor de 21-jarige rechtsbuiten, die zichzelf in de basis heeft geknokt in Portugal. Dat is het dubbele van het bedrag dat de Amsterdammers in 2022 betaalden voor hem.

Volgens Voetbal International zal Conceiçao nu niet meer zo makkelijk weg kunnen bij Porto, want er zou een afkoopsom van zestig miljoen euro in zijn contract staan. Het Portugese A Bola weet dat de Portugees liefst twintig procent van de transfersom ontvangt als hij ooit bij Porto zou vertrekken.

Hij doet het zo goed bij FC Porto, dat hij op 26 maart van dit jaar ook zijn debuut maakte in het Portugese elftal. Conceiçao deed een halfuur mee tegen Slovenië (2-0 nederlaag) en stond zo voor het eerst mét Cristiano Ronaldo op het veld. Conceiçao speelde met FC Porto tegen onder andere FC Barcelona en Arsenal in de Champions League.

Ook Jorge Sanchez bewandelde hetzelfde pad als Conceiçao: de Mexicaanse rechtsback stapte deze zomer ook op huurbasis over van Ajax naar Porto. De 26-jarige Sanchez had ook een soortzelfde contract bij FC Porto, maar is nu zelfs uit de selectie verbannen. De Portugese club lijkt er alles aan te doen om te voorkomen dat hij ook een bepaald aantal wedstrijden en minuten aantikt. FC Porto zou in dat geval vier miljoen euro aan Ajax moeten betalen.

Waar Sanchez bij Ajax en FC Porto geen basisplek weet af te dwingen, daar lukt dat bij Mexico nog altijd. De teller staat inmiddels op 41 interlands voor de 26-jarige verdediger. In maart speelde hij nog de hele wedstrijd tegen de Verenigde Staten, dat in de finale van de Nations League met 2-0 te sterk was voor Mexico.