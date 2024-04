'Ajax-huurling uit selectie gezet om verplichte koopoptie te ontlopen'

Matthijs de Ligt zal zich woensdagavond met Bayern München moeten plaatsen voor de halve finales van de Champions League om het seizoen nog engiszins goed af te sluiten. De club werd na elf jaar door Bayer Leverkusen onttroond als landskampioen. "Toen we met Ajax in de kwartfinales van de Champions League stonden, was het natuurlijk helemaal hosanna. Nu bij Bayern München is het eigenlijk een must."