FC Utrecht zet druk op Ajax dankzij doelpunt in blessuretijd tegen Go Ahead Eagles

FC Utrecht hijgt Ajax in de nek. De ploeg van trainer Ron Jans won de subtopper tegen Go Ahead Eagles met 2-1. Go Ahead valt daarom af, maar Utrecht kan binnenkort Ajax passeren.

Utrecht won in eigen huis van Go Ahead door een late treffer van Can Bozdogan. Sam Lammers (Utrecht) en Gerrit Nauber (Eagles) hadden in de eerste helft gescoord.

FC Utrecht staat door de zege op 45 punten. Dat zijn er 3 meer dan de Eagles en evenveel als nummer 6 Ajax, dat later zondag nog thuis speelt tegen FC Twente. NEC, dat zondag nog uitkomt tegen PEC Zwolle, staat vijfde met 46 punten.