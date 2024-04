'Feyenoord sprak al met Newcastle United over langer verblijf Yankuba Minteh'

Yankuba Minteh pakte in de bekerfinale nog een rode kaart, maar gelukkig voor Feyenoord had dat geen invloed op het eindresultaat. De Gambiaanse aanvaller maakt een goed seizoen door in Rotterdam en de club wel hem dan ook langer behouden.

Minteh wordt dit seizoen door Feyenoord gehuurd van Newcastle United. Voetbal International meldt dat de Rotterdammers al spraken met de club uit Engeland over een langer verblijf van de pijlsnelle buitenspeler. Beide clubs zouden niet onwelwillend tegen een nieuwe verhuurperiode staan.

Ook Minteh zelf ziet een seizoen extra in Rotterdam wel zitten. Feyenoord is verzekerd van Europees voetbal volgend seizoen en ook in de Eredivisie kan de Gambiaan zich laten zien. Wel zou hij komende zomer eerst nog even terug moeten naar The Magpies. Zij willen hem tijdens de voorbereiding van dichtbij aan het werk zien voordat zij hem eventueel weer verhuren aan Feyenoord.

Minteh in vorm

Minteh is pas 19 jaar oud en speelde dit seizoen al 34 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin kwam hij tot tien doelpunten en vier assists. Tijdens de bekerfinale pakte Minteh nog een hoofdrol door een rode kaart te pakken. Hierdoor moet hij één bekerwedstrijd brommen.