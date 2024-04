Feyenoord-fans meldden zich maandag massaal ziek om bij bekerhuldiging te zijn: 'Ik heb keelpijn'

De Binnenrotte in Rotterdam stond maandagochtend al vroeg bomvol supporters. Vanaf 12:00 uur zouden de spelers die zondag de beker wonnen ten koste van NEC (1-0 zege) gehuldigd worden. Voor fans niet op een handige dag, want het is 'gewoon' een werkdag. Toch lieten de meeste mensen zich niet tegenhouden.

Al ver voor 09:00 uur waren de biertjes en andere alcoholische versnaperingen al open getrokken. De KNVB Beker is volgens trainer Arne Slot veel kleiner dan een landstitel, maar toch werd het in Rotterdam gevierd als een hoofdprijs. Duizenden mensen verzamelden op het plein vlakbij de Markthal. Daar was een podium opgebouwd voor de spelers om de Dennenappel te tonen aan de Rotterdamse fans. Die vierden massaal feest, met vuurwerk en alles. Check hier de hoogtepunten van de huldiging.

'Ik heb keelpijn'

Moest er dan niet gewerkt worden in Rotterdam en omstreken? Of naar school gegaan. Blijkbaar niet. Sportnieuws.nl was er al vroeg bij in Rotterdam en vroeg de supporters hoe ze dit geregeld hadden. "We beginnen lekker met een biertje op maandagochtend, lekker", zegt de een. "Ik zeg dat ik vrij ben." Veel van hen zeggen 'ziek' te zijn. "Ik had eigenlijk op een sportdag moeten staan, maar ik heb keelpijn", gevolgd door een klein hoestje. Een andere fan zei eerlijk dat ze eigenlijk moest werken, maar deed haar vinger voor haar lippen omdat ze het eigenlijk niet wilde vertellen. "Maar ik heb keelpijn."

Vuurwerk zorgt voor frustratie

Feyenoord won zondag de veertiende KNVB Beker in de clubgeschiedenis. Dat deed het door NEC in een saaie finale met 1-0 te verslaan. Na afloop ging het vooral over het vele vuurwerk dat op de tribunes werd ontstoken en zelfs even voor brand in De Kuip zorgde. Trainer Slot sprak er zijn afschuw al over uit en ook de Nederlandse sportcolumnisten spraken er schande van. Door de vele onderbrekingen verloor de finale z'n charme. Er wordt sowieso een trend gespot, want de afgelopen finales werden allemaal ontsierd door vuurwerkincidenten.