'Geen bewezen dreiging' tijdens Champions League-duel Paris Saint-Germain volgens Franse overheid

Volgens de Franse overheid is er geen acute dreiging rondom de kwartfinale van de Champions League die woensdagavond in Parijs gespeeld wordt. Toch blijft de beveiliging alert rondom het duel tussen Paris Saint-Germain en FC Barcelona.

Volgens het Franse RMC Sport hebben de autoriteiten in Frankrijk laten weten dat er 'geen sprake is van bewezen dreiging van een aanslag'. "Dit is bevestigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar onze oplettendheid en verantwoordelijkheid blijft vereist", aldus een woordvoerder.

De terreurbeweging Islamitische Staat (IS) had eerder in een bericht op sociale media gedreigd met aanslagen rondom de kwartfinales van de Champions League. In de bewerkte foto bij het bericht staat een man met een machinegeweer, met op de achtergrond de namen van de vier stadions waar deze week gevoetbald wordt, waaronder Parc des Princes. De boodschap bij het bewerkte plaatje is: kill them all (vermoord ze allemaal).

Extra veiligheidsmaatregelen na terreurdreiging Champions League: 'Alle wedstrijden gaan door' De terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft een nieuw dreigement geuit richting de vier kwartfinales in de Champions League deze week. De Spaanse autoriteiten hebben naar verluid een uitgebreide veiligheidsoperatie opgetuigd voor de twee duels in Madrid.

De voorzitter van het Franse Terrorisme Analyse Centrum benadrukt bij RMC dat het niet gaat om een directe dreiging vanuit een terroristische organisatie. "Dit zijn oproepen vanuit een media-orgaan van IS. De berichten herhalen zich. In de afgelopen tien dagen werden er acht naar buiten gebracht met sportevenementen als doelwit. Dat betekent dat het een aanmoediging is van de organisatie om aanhangers actie te laten ondernemen."

Toch zal de beveiliging rondom het stadion woensdagavond worden aangescherpt. Bovendien zullen drones worden ingezet om eventueel gevaar te detecteren.